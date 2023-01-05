سجل وتفوق في التمرير.. أليو ديانج رجل مباراة الأهلي ضد إنبي

الخميس، 05 يناير 2023 - 19:15

كتب : FilGoal

أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وإنبي

فاز المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه ضد إنبي.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 12 على ملعب المقاولون العرب.

وانتهت المباراة بفوز النادي الأحمر بهدفين دون رد.

أخبار متعلقة:
اعتذار ورمية ثنائية خارقة.. الأهلي يبتعد في الصدارة بفوز "اعتيادي" على إنبي الأول هذا الموسم.. أفشة يسجل في فريقه الأسبق ويحتفل مع جماهير الأهلي سقوط مشجع.. سبب تأخير انطلاق الشوط الثاني لمباراة الأهلي أمام إنبي النجم الساحلي يعلن كافة التفاصيل المادية لانتقال الضاوي إلى الأهلي

وسجل أليو ديانج الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد مراوغة عدة مدافعين، واحتفل بطريقته الاعتيادية بإلقاء الكرة على طريقة كرة السلة في إهداء للاحتفال لزوجته التي تمارس هذه الرياضة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الدوري المصري، بفارق 6 نقاط عن الزمالك الذي يلاقي الداخلية حاليا.

بينما تجمّد رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز 14، بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.

الأهلي واصل تفوقه على إنبي في السنوات الأخيرة، فحقق فوزه رقم 12 على التوالي على الفريق البترولي.

كما تجنب الأهلي الخسارة أمام إنبي في مواجهة جديدة، إذ سقط لآخر مرة أمامه في فبراير 2015 بهدف محمود قاعود تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو.

ماذا قدم ديانج أمام إنبي؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

التسديدات: 1

التمريرات الصحيحة: 61 من 67

دقة التمرير: 91%

صناعة الفرص: 1

لمسات الكرة: 86

المراوغات الناجحة: 2 من 3

التمريرات في الثلث الأخير: 12

الكرات الطويلة الصحيحة: 7 من 9

استعادة الكرة: 5

الاعتراضات 2

التشتيت: 4

التشتيت بالرأس: 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 5

الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 5

أليو ديانج الأهلي إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
أمير مرتضى لـ في الجول: فتوح وجمعة؟ المخطئ سيعاقب.. وتقدمنا بشكوى ضد التحكيم بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" طبيب الأهلي يكشف لـ في الجول حالة كوكا بعد إصابته في عينه أمام إنبي إيقاف فتوح وجمعة وعرضهما للبيع.. 4 قرارات نارية من مرتضى منصور تعثر ولكن.. عبد الغني يحرم الداخلية من الفوز الأول على الزمالك قفة يكشف لـ في الجول سر حديثه مع حكم لقاء الأهلي طلعت يوسف: إنبي استحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. ولم أحفظ أسماء اللاعبين حتى مباراة الاتحاد
أخر الأخبار
أمير مرتضى لـ في الجول: فتوح وجمعة؟ المخطئ سيعاقب.. وتقدمنا بشكوى ضد التحكيم 2 دقيقة | الكرة المصرية
بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 6 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) مانشستر سيتي.. انطلاق القمة 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تريزيجيه يشارك في انتصار طرابزون بثلاثية على جيرسونسبور 22 دقيقة | المحترفون
مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 26 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي يكشف لـ في الجول حالة كوكا بعد إصابته في عينه أمام إنبي 31 دقيقة | الكرة المصرية
إيقاف فتوح وجمعة وعرضهما للبيع.. 4 قرارات نارية من مرتضى منصور 38 دقيقة | الكرة المصرية
تعثر ولكن.. عبد الغني يحرم الداخلية من الفوز الأول على الزمالك 46 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين