سجل وتفوق في التمرير.. أليو ديانج رجل مباراة الأهلي ضد إنبي

فاز المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه ضد إنبي.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 12 على ملعب المقاولون العرب.

وانتهت المباراة بفوز النادي الأحمر بهدفين دون رد.

وسجل أليو ديانج الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد مراوغة عدة مدافعين، واحتفل بطريقته الاعتيادية بإلقاء الكرة على طريقة كرة السلة في إهداء للاحتفال لزوجته التي تمارس هذه الرياضة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الدوري المصري، بفارق 6 نقاط عن الزمالك الذي يلاقي الداخلية حاليا.

بينما تجمّد رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز 14، بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.

الأهلي واصل تفوقه على إنبي في السنوات الأخيرة، فحقق فوزه رقم 12 على التوالي على الفريق البترولي.

كما تجنب الأهلي الخسارة أمام إنبي في مواجهة جديدة، إذ سقط لآخر مرة أمامه في فبراير 2015 بهدف محمود قاعود تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو.

ماذا قدم ديانج أمام إنبي؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

التسديدات: 1

التمريرات الصحيحة: 61 من 67

دقة التمرير: 91%

صناعة الفرص: 1

لمسات الكرة: 86

المراوغات الناجحة: 2 من 3

التمريرات في الثلث الأخير: 12

الكرات الطويلة الصحيحة: 7 من 9

استعادة الكرة: 5

الاعتراضات 2

التشتيت: 4

التشتيت بالرأس: 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 5

الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 5