ماركا: بيبي مرشح لمجاورة رونالدو في النصر

أصبح اسم نادي النصر السعودي يتردد يوميا في كافة الصحف الأوروبية والفضل بالتأكيد يعود للتعاقد مع كريستيانو رونالدو لكن ذلك ربما لن يكون اللاعب العالمي الوحيد الذي سيتواجد في صفوف الفريق الملقب بالعالمي.

بيبي النادي : بورتو بورتو النصر

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس إلى أنه تم طرح اسم بيبي في حديث بين إدارة النصر ورونالدو لإمكانية التعاقد معه الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد بيبي مع بورتو بنهاية الموسم الجاري وأكد رئيس النادي البرتغالي أنه يمكن للمدافع الاستمرار مع الفريق حيثما يشاء.

وسبق وتزامل بيبي مع رونالدو في ريال مدريد ومنتخب البرتغال.

وأشارت "ماركا" في وقت سابق إلى أن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي يعد أحد أهداف النصر لضمه الصيف المقبل.

هذا بالإضافة لوضع هدف طويل الأمد بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش في صيف عام 2024.