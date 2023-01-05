ماركا: بيبي مرشح لمجاورة رونالدو في النصر

الخميس، 05 يناير 2023 - 19:13

كتب : FilGoal

بيبي

أصبح اسم نادي النصر السعودي يتردد يوميا في كافة الصحف الأوروبية والفضل بالتأكيد يعود للتعاقد مع كريستيانو رونالدو لكن ذلك ربما لن يكون اللاعب العالمي الوحيد الذي سيتواجد في صفوف الفريق الملقب بالعالمي.

بيبي

النادي : بورتو

بورتو
النصر

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس إلى أنه تم طرح اسم بيبي في حديث بين إدارة النصر ورونالدو لإمكانية التعاقد معه الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد بيبي مع بورتو بنهاية الموسم الجاري وأكد رئيس النادي البرتغالي أنه يمكن للمدافع الاستمرار مع الفريق حيثما يشاء.

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وسبق وتزامل بيبي مع رونالدو في ريال مدريد ومنتخب البرتغال.

وأشارت "ماركا" في وقت سابق إلى أن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي يعد أحد أهداف النصر لضمه الصيف المقبل.

هذا بالإضافة لوضع هدف طويل الأمد بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش في صيف عام 2024.

بيبي النصر بورتو رونالدو
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