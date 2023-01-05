اعتذار ورمية ثنائية خارقة.. الأهلي يبتعد في الصدارة بفوز "اعتيادي" على إنبي

فاز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد في ملعب المقاولون العرب بالجولة 12 للدوري المصري.

وسجّل ثنائية الأهلي في الشوط الثاني محمد مجدي "أفشة"، وأليو ديانج.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 6 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني الذي لم يخض مباراته بعد في الجولة الجارية.

بينما تجمّد رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز 14، بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.

فوز اعتيادي

الأهلي واصل تفوقه على إنبي في السنوات الأخيرة، فحقق فوزه رقم 12 على التوالي على الفريق البترولي.

كما تجنب الأهلي الخسارة أمام إنبي في مواجهة جديدة، إذ سقط لآخر مرة أمامه في فبراير 2015 بهدف محمود قاعود تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو.

اعتذار ورمية ثنائية خارقة

سجل أفشة هدف الأهلي الأول وركض بطول الملعب بأكمله متوجها نحو مدرجات جماهيره وواضعًا قميصه على رأسه في اعتذار ضمني لجماهير النادي بسبب انخفاض مستواه في الفترة الماضية.

أمّا الهدف الثاني فكان خارقًا لـ ديانج بعد مراوغة عدة مدافعين، وقد احتفل بطريقته الاعتيادية بإلقاء الكرة على طريقة كرة السلة في إهداء للاحتفال لزوجته التي تمارس هذه الرياضة. رمية ثنائية لم تكن عادية، بل كانت خارقة من النجم المالي.

احتفال أليو ديانج بهدفه في شباك إنبي 🏀😄 📸محمد يحيى pic.twitter.com/rUdbYetMrA — FilGoal (@FilGoal) January 5, 2023

وبهدفي أفشة وديانج، بات عدد مسجلي الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم 14 لاعبًا، بالإضافة إلى أحمد سامي لاعب بيراميدز بالخطأ في مرماه.

4 تعديلات

دفع مارسيل كولر بالثنائي محمود متولي وحسين شحات لتعويض الثنائي المصاب محمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

كما بدأ أحمد عبد القادر منذ البداية على حساب البرازيلي برونو سافيو، وشارك محمد شريف في عمق الهجوم بدلًا من شادي حسين.

وتواجد الشاب مصطفى سعد على مقاعد البدلاء حاله حال محمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

في المقابل عوّل طلعت يوسف المدير الفني لـ إنبي على محمد أمين قفة كمهاجم وحيد.

وشارك أحمد عيد كظهير أيمن على حساب علي فوزي، كما لعب رفيق كابو في مركز المهاجم المتأخر.

تهديد مبكر

المباراة بدأت ساخنة عندما سنحت فرصة التسجيل لـ شريف الذي انفرد بمرمى إنبي في الدقيقة الخامسة مستفيدًا من ضغط عمرو السولية على دفاع الخصم، لكن خروج عبد العزيز البلعوطي في الوقت المناسب أجهض الهجمة.

أهم لحظات الشوط الأول حلت في الدقيقة 9 عندما استعدى حكم الفيديو، نظيره محمود البنا لمراجعة ركلة جزاء محتملة لـ إنبي بعد لمسة يد على ياسر إبراهيم.

لكن بعد مشاهدة اللقطة، تمسّك البنا بقراره الأول وأعلن عن عدم وجود ركلة جزاء، وبالتالي استمرار اللعب.

إنبي بدأ في الضغط على الأهلي بعدها، فسدد عيد كرة مميزة في الدقيقة 12 علت مرمى محمد الشناوي.

في المقابل أرسل حسين الشحات عرضية متقنة قابلها علي معلول بتسديدة من لمسة واحدة في الدقيقة 21، لكن أحمد خليل كالوشا مدافع إنبي أنقذ الوضع في اللحظة الأخيرة.

الأهلي رفع من حدة هجماته، فسدد السولية كرة من على حدود منطقة الجزاء جاورت مرمى إنبي بقليل في الدقيقة 22.

الدقيقة 41 شهدت اشتعالًا في أجواء المباراة عندما تدخّل خالد رضا لاعب إنبي على السولية، ليشتبك لاعبو الفريقين، ويحصل رضا على بطاقة صفراء كانت وحيدة في الشوط الأول.

اشتباكات بين لاعبي الأهلي وإنبي بعد تدخل قوي من أحمد يوسف على قدم عمرو السولية 💢 📸محمد يحيى pic.twitter.com/mhLlVT4Vym — FilGoal (@FilGoal) January 5, 2023

الشوط انتهى على تسديدة جديدة من السولية في الدقيقة 43 أبعدها بغرابة محمد شريف وهي في طريقها نحو المرمى.

حالة طارئة

الشوط الثاني تأخر انطلاقه لعدة دقائق بسبب وجود حالة طبية طارئة في مدرجات عثمان أحمد عثمان بين الجماهير.

واضطر طبيب نادي إنبي لتسلق أسوار الملعب والانتقال إلى المدرجات لإسعاف المشجع وسط هتافات الجماهير بتأخير انطلاق الشوط لحين استقرار صحة المشجع.

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ابن إنبي

بدأ أفشة مسيرته في إنبي، وكانت قدمه هي التي تكفلت بإنهاء عذرية الشباك في مباراة الخميس، ولكن لصالح فريقه الحالي الأهلي.

أفشة تلقى تمريرة بينية رائعة من السولية في الدقيقة 59، ليراوغ الحارس ويضعها في الشباك مفتتحًا التسجيل للأهلي.

أفشة خلع قميصه -وحصل على بطاقة صفراء لاحقًا- وتوجه للاحتفال مع جماهير فريقه بأول هدف له هذا الموسم.

تمريرة رائعة من السولية، ثم مراوغة من أفشة للبلعوطي والكرة تسكن شباك إنبي 🔴🦅⚽ pic.twitter.com/pqAoiLTK6I — FilGoal (@FilGoal) January 5, 2023

الهدف هو الأول لـ أفشة منذ أن هز شباك فيوتشر مرتين يوم 12 يوليو 2022، وسجل هدفين وقتها.

وسجل أفشة في شباك إنبي فريقه الأسبق للمرة الثالثة بمسيرته، والثاني بقميص الأهلي بعد أن فعلها أيضًا بقميص بيراميدز.

"أفشة" سجل في شباك البلعوطي وذهب ليحتفل مع الجماهير🔴⚽ 📸محمد يحيى pic.twitter.com/7RpKqJpDnU — FilGoal (@FilGoal) January 5, 2023

تهديدات متتالية

الأهلي كثف هجماته في الدقائق التالية لقتل اللقاء، فراوغ عبد القادر الحارس بطريقة مشابهة لـ أفشة في الدقيقة 71، لكنه تباطأ وسدد كرة ضعيفة أمسكها البلعوطي.

كما انطلق الشحات خلف الدفاع في الدقيقة 74، لكن إنهاء الهجمة لم يكن دقيقًا وعلت كرته العارضة بغرابة.

أفشة أكمل سلسلة الهجمات بتسديدة قوية مستغلًا فاصل مهاري رائع من عبد القادر الذي انطلق من الجهة اليسرى في الدققة 75، لكن التسديدة علت العارضة.

هدف مارادوني

أجمل لقطات المباراة حدثت في الدقيقة 78 بفاصل مهاري هائل من ديانج الذي تسلم الكرة في وسط الملعب وانطلق متجاوزًا كل من قابله من مدافعي إنبي، وسجل هدف الأهلي الثاني بشكل رائع.

ليبصم النجم المالي على أول هدف له في الموسم الحالي مع الأهلي.

ويعد الهدف هو الأول لـ ديانج مع الأهلي منذ 27 يوليو 2022 عندما هز شباك مصر للمقاصة.

"اوعى القطر" ⚽🔥 أليو ديانج ينطلق بالكرة من منتصف الملعب ويخترق دفاعات إنبي ويتقدم بالثاني لـ الأهلي 🔴🦅 pic.twitter.com/u8RntQVN8S — FilGoal (@FilGoal) January 5, 2023

كولر يتدخل أخيرًا

انتظر السويسري كولر حتى الدقيقة 83 ليجري تغييراته، فأقحم الثلاثي رامي ربيعة وبرونو سافيو وشادي حسين، بدلا من محمد هاني، ومحمد شريف، وأحمد عبد القادر.

الدقيقة 86 كانت حدثًا فريدًا لأحد لاعبي الأهلي، هو مصطفى سعد القادم مطلع الموسم من سيراميكا كليوباترا، إذ شارك لأول مرة بقميص الأهلي.

وأقحم كولر لاعبه مصطفى سعد رفقة أحمد نبيل كوكا، بدلا من أفشة والسولية.