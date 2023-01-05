النجم الساحلي يعلن كافة التفاصيل المادية لانتقال الضاوي إلى الأهلي

الخميس، 05 يناير 2023 - 18:51

كتب : أحمد الخولي

حفل وداع محمد الضاوي في النجم الساحلي

أصدر النجم الساحلي اليوم الخميس بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كشف خلاله كافة التفاصيل المادية لانتقال لاعبه محمد الضاوي "كريستو" إلى صفوف الأهلي.

وأوضح النجم الساحلي أن انتقال الضاوي بلغ قيمته مليون و250 ألف دولار.

وأشار النادي التونسي إلى أن ذلك المبلغ تم طرح منه مبلغ 910 ألف دولار قيمة المستحقات المتأخرة للأهلي من ضم لاعبه السابق سوليماني كوليبالي.

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وشدد النجم أنه لم يتم تسديد أي مبلغ من طرفه عند انتداب كوليبالي في 26 مايو 2019 وأوضح قيمة المتأخرات في تسديد مستحقات الأهلي بلغت مليون و910 ألف دولار.

كما أكد النجم أن الأهلي قبل في 27 نوفمبر 2021 بإعادة جدولة ديون النجم الساحلي على 4 أسقاط أن أول 3 منهم مقابل 500 ألف دولار، فيما يكون الرابع قيمته 410 ألف دولار، بالإضافة لفائدة حال تأخر السداد.

وأشار النجم إلى أنه حتى الآن سدد قسطين للأهلي ويتبقى اثنين آخرين في شهري فبراير وأغسطس المقبلين.

وبناء على ما سبق رأت إدارة النجم ضرورة في بيع الضاوي للأهلي مع خصم قيمة مستحقات كوليبالي مباشرة.

وجاء بيان النجم الساحلي كالتالي:

وكان النجم الساحلي أقام حفلا وداعيا للضاوي أمس الأربعاء قبل أن يسافر إلى القاهرة لإتمام انتقاله للأهلي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن كريستو سيصل إلى مصر غدا الجمعة في الثالثة والنصف عصرا للإعلان عن الصفقة.

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