اشتباه كورونا.. تعديل طارئ على تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا استبعاد اثنين من لاعبي الفريق بسبب الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا، قبل انطلاق مباراة الأبيض ضد الداخلية.

وخرج الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة بسبب الاشتباه على الفور، وكان فتوح في التشكيل الأساسي للمباراة.

وخرج فتوح من التشكيل وحل محمد عبد الشافي بدلا منه، فيما خرج عبد الله جمعة من بدلاء الفريق.

وانضم الثنائي محمد حسام بيسو وحاتم سكر إلى القائمة لتعويض الغيابين الاضطراريين.

وإليكم تشكيل الزمالك بعد التعديل:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغنى - حسام عبد المجيد

خط الوسط: سيد عبد الله - عمرو السيسي - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - محمد عبد الشافي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سامسون أكينيولا

البدلاء: محمد صبحي - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد حسام "بيسو" - حاتم سكر - نبيل عماد - سيف جعفر - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري.

تعرف على تشكيل الداخلية من هنا.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، وسجل 21 هدفا وتلقى 6.

فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط من 11 مباراة، حيث سجل 5 أهداف وتلقى 12.