الأول هذا الموسم.. أفشة يسجل في فريقه الأسبق ويحتفل مع جماهير الأهلي

افتتح محمد مجدي "أفشة" التسجيل لـ الأهلي في شباك إنبي بالجولة 12 للدوري المصري.

وسجل أفشة أول أهداف اللقاء بعد مراوغة عبد العزيز البلعوطي حارس المرمى والتسجيل في شباكه مستغلًا تمريرة بينية رائعة من عمرو السولية قبل نصف ساعة على نهاية اللقاء.

وبذلك يسجل أفشة أول هدف له مع الأهلي هذا الموسم.

وتوجه أفشة للاحتفال مع جماهير الأهلي وخلع قميصه ليحصل على بطاقة صفراء.

الهدف هو الأول لـ أفشة منذ أن هز شباك فيوتشر مرتين يوم 12 يوليو 2022، وسجل هدفين وقتها.

وسجل أفشة في شباك إنبي فريقه الأسبق للمرة الثالثة بمسيرته، والثاني بقميص الأهلي بعد أن فعلها أيضًا بقميص بيراميدز.

وكان الشوط الثاني قد تأخر انطلاقه بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات.