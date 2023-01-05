حجازي وطارق حامد أساسيان في كلاسيكو السعودية ضد الهلال

الخميس، 05 يناير 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

يتواجد أحمد حجازي وطارق حامد لاعبي اتحاد جدة في التشكيل الأساسي لفريقيهما في المباراة التي تقام اليوم الخميس ضد الهلال.

ويستضيف الاتحاد منافسه الهلال في كلاسيكو السعودية في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجولة 12 من الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن النصر المتصدر.

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فيما يأتي الهلال في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

وخاض حجازي خلال الموسم الجاري مع الاتحاد 10 مباريات سجل خلالهم هدفين.

فيما خاض طارق حامد مع الاتحاد تسع مباريات في الدوري لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

اتحاد جدة الهلال أحمد حجازي طارق حامد
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