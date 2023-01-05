تريزيجيه أساسي مع طرابزون سبور ضد جيرسون سبور
الخميس، 05 يناير 2023 - 18:20
كتب : FilGoal
يتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لفريقه طرابزون سبور ضد جيرسون سبور.
ويستضيف طرابزون منافسه جيرسون سبور في الجولة 17 من الدوري التركي في ملعب شينول جونيش.
ويحتل طرابزون المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق 10 نقاط عن جالاتا سراي المتصدر.
فيما يأتي جيرسون سبور في المركز الـ11 بـ19 نقطة.
وخاض تريزيجيه الموسم الجاري مع طرابزون 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع ستة آخرين.
وفي الدوري التركي بالتحديد خاض تريزيجيه 14 مباراة مع طرابزون سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة.
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