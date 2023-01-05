تريزيجيه أساسي مع طرابزون سبور ضد جيرسونسبور

يتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لفريقه طرابزون سبور ضد جيرسونسبور.

ويستضيف طرابزون منافسه جيرسونسبور في الجولة 17 من الدوري التركي في ملعب شينول جونيش.

ويحتل طرابزون المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق 10 نقاط عن جالاتا سراي المتصدر.

فيما يأتي جيرسونسبور في المركز الـ11 بـ19 نقطة.

وخاض تريزيجيه الموسم الجاري مع طرابزون 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع ستة آخرين.

وفي الدوري التركي بالتحديد خاض تريزيجيه 14 مباراة مع طرابزون سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة.