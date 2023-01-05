سقوط مشجع.. سبب تأخير انطلاق الشوط الثاني لمباراة الأهلي أمام إنبي

تأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة إنبي ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك بسبب سقوط أحد الجماهير في المدرجات قبل انطلاق الشوط الثاني.

على الفور ذهب أطباء إنبي نحو المشجع لإسعافه.

وحين نزل لاعبو الأهلي إلى أرض الملعب هتفت الجماهير لتطالبهم بعدم اللعب.

واتجه لاعبو الأهلي صوب المدرج وتم طلب الإسعاف، ثم انطلق الشوط بعد دقائق حين استقر الوضع.

المباراة لا تزال جارية بالتعادل السلبي بين الفريقين.

قبل بداية الشوط الثاني سقط أحد الجماهير في المدرجات ليذهب أطباء إنبي نحوه لإسعافه. حين نزل لاعبو الأهلي إلى أرض الملعب هتفت الجماهير لتطالبهم بعدم اللعب، فاتجهوا صوب المدرج وتم طلب الإسعاف، ثم انطلق الشوط بعد دقائق. pic.twitter.com/pSD44pnX5o — FilGoal (@FilGoal) January 5, 2023

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 تقطة من 11 مباراة.

فيما يحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

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