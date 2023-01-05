الدرجة الثانية – هزيمتان كبيرتان للاتصالات وبورتو السويس.. وصراع محتدم في الصدارة

الخميس، 05 يناير 2023 - 18:13

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة 13 من الدرجة الثانية للدوري المصري ضمن منافسات مجموعتي الصعيد والقاهرة.

مجموعة الصعيد

فاز بترول أسيوط على الفيوم بهدف دون رد سجله وليد عطية.

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وانتصر لافيينا على النصر للتعدين بهدفين دون رد سجلهما هشام نيمار ورجب مارو.

وفاز كيما أسوان على تليفونات بني سويف برباعية دون رد.

فيما تعادل الألومنيوم مع المنيا سلبيا بدون أهداف.

وخسر مصر للمقاصة من المدينة المنصور بثلاثة أهداف لهدفين.

وهُزم طامية من الجونة بهدفين لهدف.

بتلك النتائج أصبح ترتيب مجموعة الصعيد كالتالي:

1 – بترول أسيوط 30 نقطة

2 – لافيينا 29 نقطة

3 – الجونة 27 نقطة

4 – مصر للمقاصة 25 نقطة

5 – النصر للتعدين 19 نقطة

6 – أسمنت أسيوط 17 نقطة

7 – الألومنيوم 16 نقطة

8 – كيما أسوان 16 نقطة

9 – ديروط 15 نقطة

10 – المنيا 14 نقطة

11 – ملوي 14 نقطة

12 – مركز شباب طامية 13 نقطة

13 – شبان قنا 12 نقطة

14 الفيوم – 12 نقطة

15 – تليفونات بني سويف 10 نقاط

16 – المدينة المنورة 9 نقاط

مجموعة القاهرة

أما في مجموعة القاهرة فحقق العبور فوزه الأول تحت قيادة مدربه هاني العقبي بالفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدفين لهدف.

وفاز المستقبل سبورت على المصرية للاتصالات بثلاثية دون رد.

فيما فاز وادي دجلة على بورتو السويس برباعية دون رد سجلهم علي حسين "هاتريك" وهدف لمحمد ربيعة.

وخسر الإنتاج الحربي من السكة الحديد بهدف دون رد.

وعاد القناة لطريق الانتصارات بالفوز على النصر بهدف دون رد سجله محمد أمين.

وتعادل الترسانة مع الإعلاميين إيجابيا بهدف لكل فريق.

وخسر إيسترن كومباني من بتروجت بهدفين لهدف.

بتلك النتائج أصبح ترتيب مجموعة القاهرة كالتالي:

1 – القناة 31 نقطة

2 – السكة الحديد 28 نقطة

3 – وادي دجلة 28 نقطة

4 – زد 28 نقطة

5 – الترسانة 20 نقطة

6 – المصرية للاتصالات 19 نقطة

7 – منتخب السويس 19 نقطة

8 – بتروجت 18 نقطة

9 – العبور 17 نقطة

10 – بورتو السويس 14 نقطة

11 – الإنتاج الحربي 13 نقطة

12 – إيسترن كومباني 12 نقطة

13 – كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة

14 – مستقبل وطن 11 نقطة

15 – النصر 11 نقطة

16 – الإعلاميين 6 نقاط

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد مجموعة القاهرة
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