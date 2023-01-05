تاكيس جونياس يودع بيراميدز بلقاء مع باتشيكو ورسالة للاعبين

ودع اليوناني تاكيس جونياس مدرب بيراميدز السابق لاعبي الفريق وأفراد الجهاز الفني والإداري والطبي، وذلك بعد فسخ تعاقده مع النادي.

والتقى جونياس بالبرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الجديد، حيث تمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وعقد تاكيس جلسة وداعية مع اللاعبين شدد خلالها على فخره الشديد بتولى تدريب هذه المجموعة، مؤكدا أنه كان سعيدا للغاية معهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل.

وأوضح المدرب اليوناني أنه يفخر بتحقيق المركز الثاني مع الفريق في الدوري خلال النسخة الماضية وهو أفضل المراكز على الإطلاق في تاريخ النادي، مشيرا إلى أنه سيظل على اتصال مع النادي متمنيا له المزيد من الانتصارات.

وأعلن نادي بيراميدز تولي البرتغالي جايمي باتشيكو القيادة الفنية للفريق خلفا لتاكيس جونياس.

وكان بيراميدز قد أعلن أمس الأربعاء إقالة جونياس عن قيادة الفريق وتوجيه الشكر له ولجهازه المعاون على الفترة الماضية.

ويتولى باتشيكو القيادة الفنية في مصر للمرة الثالثة بمسيرته التدريبية، وكان قد سبق له تدريب الزمالك مرتين.

وأنهت إدارة نادي بيراميدز التنفيذية تفاصيل الاتفاق مع باتشيكو ليقود الفريق لمدة ستة أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية تجديد التعاقد لموسم إضافي.

ويتولى باتشيكو مهمة قيادة بيراميدز بداية من تدريبات الفريق التي تقام ظهر اليوم الخميس بملعب النادي استعدادا لمباراة غزل المحلة في الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز والتي تقام السبت المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ويعاون باتشيكو في مهمة تدريب فريق نادي بيراميدز، مدربين بجانب مخطط أحمال، ومدرب حراس مرمى، جميعهم من البرتغال، مع استمرار محمود فتح الله، وأحمد سامي في الجهاز الفني المعاون خلال المرحلة المقبلة.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة بعد غدا السبت أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

وسبق للمدرب البرتغالي صاحب الـ64 عاما التدريب في مصر مرتين في ولايتين مع الزمالك.

وكانت المرة الأولى خلال موسم 2014-2015، والثانية بين موسمي 2019-2020 و2020-2021.

ولم يتوج باتشيكو مع الزمالك بأي لقب خلال ولايتيه.

وخاض باتشيكو مع الزمالك في الولايتين 38 مباراة ونجح في تحقيق الفوز في 25 مرة منهم.

بينما تعادل الزمالك تحت قيادة باتشيكو في ثماني مرات وتعرض للخسارة خمس مرات فقط.

ولم يتولى باتشيكو القيادة الفنية لأي فريق منذ رحيله عن الزمالك في مارس 2021.