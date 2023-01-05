تشكيل الداخلية - فكري ورشيد يقودان هجوم الفريق أمام الزمالك

الخميس، 05 يناير 2023 - 17:48

كتب : محمد عبد العظيم

رضا شحاتة - المدير الفني لفريق الداخلية

أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق الداخلية عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

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خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - أحمد محمود - محمد نجيب - عبد العزيز سيد

خط الوسط: محمود طلعت - كليتشي شميزين - مؤمن عاطف

خط الهجوم: سمير فكري - أحمد رشيد - عبد الله أوجفيني

البدلاء: محمد مجدي - محمود عزت - بركات حجاج - مهاب ياسر - هشام صبري - كريستوفر جوهان - حسين رجب - مصطفى فوزي

ويغيب عن الداخلية وليد مصطفى بسبب الإصابة في العضلة الضامة، وسيرجي إريك بسبب إصابة في العضلة الخلفية، وكذلك آلان كيامبادي لنفس السبب.

فيما خرج محمود شديد وأحمد طارق من القائمة لأسباب فنية.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، وسجل 21 هدفا وتلقى 6.

فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط من 11 مباراة، حيث سجل 5 أهداف وتلقى 12.

الداخلية الزمالك الدوري المصري
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