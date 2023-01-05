"أعطال كهربائية".. تأجيل مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي

الخميس، 05 يناير 2023 - 17:13

كتب : FilGoal

الظهور الأول لـ رونالدو مع النصر

تأجلت مباراة النصر والطائي ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وكان من المقرر ان يلعب النصر ضد الطائي اليوم الخميس على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وأعلن النصر عن خوض المباراة غدا الجمعة في موعدها الجديد بعدما تأجلت بسبب حدوث بعض الأعطال الكهربائية.

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وقال النصر في "تويتر": " نظرا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارا بتأجيل مباراة الطائي، لتقام المباراة غدًا الجمعة بإذن الله".

ويحتل النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة.

فيما يتواجد الطائي في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وكان النصر قد أعلن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالو لمدة موسمين.

ويحتاج النصر تطبيق 3 شروط من أجل مشااركة رونالدو مع الفريق بحسب صحيفة "الرياضية".

الشرط الأول

الصحيفة السعودية أوضحت أن النصر يحتاج للتخلص من أحد لاعبيه الأجانب بعدما وصل عددهم إلى 9 بضم رونالدو.

وتنص لوائح الدوري السعودي على تسجيل 8 لاعبين أجانب بقائمة كل فريق على أن يدخل 7 لاعبين فقط قائمة المباريات.

وأوضحت التقارير أن النصر يدرس العروض المقدمة للثنائي، الكاميروني فينسنت أبو بكر والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لرحيل أحدهما.

الشرط الثاني

وأشارت التقارير إلى أن النصر عليه استلام إشعار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتسديد المستحقات المتأخرة على النادي وفك إيقافه عن التسجيل.

واوضحت التقارير أن النصر نجح بالفعل في تسديد مستحقات البرازيل جوليانو دي باولا لاعب الفريق السابق، كما أنهى أزمة مستحقات نادي جونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بشأن صفقة التعاقد مع كيم جين سو.

الشرط الثالث

يتعلق الشرط الثالث بوصول البطاقة الدولية لكريستيانو رونالدو التي ستحرمه من مواجهة الطائي حال كانت مرفقة بعقوبة الغيقاف مباراتين التي وقعت عليه في إنجلترا.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر الماضي إيقاف كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق لمدة مباراتين.

وكان رونالدو قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم هاتف أحد مشجعي إيفرتون في مباراة أقيمت على ملعب جوديسون بارك وانتهت بفوز أصحاب الأرض على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.

وفتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا في الواقعة التي حدثت خلال شهر إبريل الماضي.

وقرر الاتحاد الإنجليزي رفض دفاع رونالدو عن نفسه بعد أن اتضح إليهم أن المشجع لم يتسبب في تشكيل خطر على النجم البرتغالي ليتم إيقافه لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني.

رونالدو كان قدم اعتذارا للمشجع عقب نهاية المباراة ودعاه لحضور مباراة في أولد ترافورد.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي
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