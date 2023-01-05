"أعطال كهربائية".. تأجيل مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي

تأجلت مباراة النصر والطائي ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وكان من المقرر ان يلعب النصر ضد الطائي اليوم الخميس على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وأعلن النصر عن خوض المباراة غدا الجمعة في موعدها الجديد بعدما تأجلت بسبب حدوث بعض الأعطال الكهربائية.

وقال النصر في "تويتر": " نظرا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارا بتأجيل مباراة الطائي، لتقام المباراة غدًا الجمعة بإذن الله".

نظرًا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارًا بتأجيل مباراة #النصر_الطائي لتقام المباراة غدًا الجمعة بإذن الله https://t.co/yJvnLeGSzf — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 5, 2023