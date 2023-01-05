اختبر معلوماتك عن تاريخ نادي الزمالك
الخميس، 05 يناير 2023 - 17:07
كتب : FilGoal
في مثل هذا اليوم تأسس نادي الزمالك وكان ذلك في 5 يناير 1911.
اختبر معلوماتك مع FilGoal.com عن تاريخ نادي الزمالك.
نرشح لكم
سقوط مشجع.. سبب تأخير انطلاق الشوط الثاني لمباراة الأهلي أمام إنبي تاكيس جونياس يودع بيراميدز بلقاء مع باتشيكو ورسالة للاعبين تشكيل الزمالك - للمرة الأولى في الدوري.. سامسون أساسي أمام الداخلية تشكيل الداخلية - فكري ورشيد يقودان هجوم الفريق أمام الزمالك مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (1) الأهلي.. جوووول أفشة الأول إيهاب الكومي لـ في الجول: لا صحة لإيقاف أمين عمر.. ولم يخطئ في مواجهة أسوان ضد الزمالك في الجول يكشف موعد وصول كريستو إلى مصر لإعلان انتقاله إلى الأهلي تشكيل إنبي – قفة وكابو يقودان الهجوم أمام الأهلي.. وعلي فوزي بديلا