اختبر معلوماتك عن تاريخ نادي الزمالك

الخميس، 05 يناير 2023 - 17:07

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

في مثل هذا اليوم تأسس نادي الزمالك وكان ذلك في 5 يناير 1911.

اختبر معلوماتك مع FilGoal.com عن تاريخ نادي الزمالك.

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