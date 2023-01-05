إيهاب الكومي لـ في الجول: لا صحة لإيقاف أمين عمر.. ولم يخطئ في مواجهة أسوان ضد الزمالك

الخميس، 05 يناير 2023 - 16:37

كتب : أحمد الخولي

أمين عمر - بوركينا فاسو - كاب فيردي - كأس الأمم الإفريقية

نفى إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ما يثار بشأن إيقاف أمين عمر على خلفية إدارته لمباراة أسوان ضد الزمالك.

وكان أمين عمر قد أدار مواجهة أسوان ضد الزمالك والتي انتهت بفوز أسوان بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعرض الحكم لهجوم من جماهير الزمالك عقب اللقاء وهو ما أسفر عن قرار رابطة الأندية بحرمان 1232 مشجعا من جماهير الأبيض من حضور مباراتين.

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وقال إيهاب الكومي في تصريحات لـ FilGoal.com: "تفاجئنا بأنباء تفيد بإيقاف أمين عمر وهذا غير صحيح".

وشدد الكومي في تصريحاته "أمين عمر من أفضل الحكام المصريين".

وأضاف "أمين عمر لم يخطئ في مباراة أسوان أمام الزمالك، ما هو الخطأ الذي وقع فيه في اللقاء؟".

واختتم إيهاب الكومي تصريحاته "لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن إيقافه، وعدم وجوده ضمن حكام الجولة الثانية عشر أمر طبيعي وربما سيتواجد في الجولة التالية".

وأدار أمين عمر خمس مباريات في الدوري هذا الموسم بينهم مباراتين للزمالك ومثلهما للأهلي.

وتلقى الزمالك الهزيمة الأولى له في الدوري هذا الموسم بعد الخسارة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف واحد.

وتجمد رصيد الزمالك عند 24 نقطة عقب مرور 11 جولة من المسابقة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي المتصدر.

أما أسوان فيتواجد في المركز الثامن برصيد 15 نقطة وبفارق خمس نقاط عن المربع الذهبي.

وحقق أسوان الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

الدوري المصري أمين عمر الزمالك أسوان
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