تشيلسي يتعاقد مع مدافع موناكو الشاب

الخميس، 05 يناير 2023 - 16:36

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - تشيلسي

تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي مع بينوا بدياشيل قادما من موناكو في سوق الانتقالات الشتوية.

ووقع بدياشيل على عقدٍ طويل الأمد لمدة 7 سنوات ونصف بحسب "ذا صن".

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن التعاقد مع بدياشيل يأتي في إطار إيجاد خليفة للمدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا.

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بدياشيل يلعب كمدافع ولديه حس هجومي ويجيد التسجيل.

المدافع الفرنسي من أبناء موناكو وتدرج في صفوفه حتى وصل للفريق الأول عام 2018.

وخاض بدياشيل مع موناكو الموسم الحالي 18 مباراة، سجل خلالها هدفين.

ومثّل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما منتخب فرنسا في مختلف فئاته العمرية حتى وصل للفريق الأول صيف 2022.

وشارك بدياشيل مع المنتخب الأول لـ فرنسا في مباراتين خلال بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتم استبعاده من قائمة منتخب فرنسا للمشاركة في كأس العالم الذي حصد لقب وصافتها بالخسارة أمام الأرجنتين.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد البلوز لمواجهة محتدمة مع مانشستر سيتي مساء اليوم في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

تشليسي موناكو الدوري الإنجليزي
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