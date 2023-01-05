في الجول يكشف موعد وصول كريستو إلى مصر لإعلان انتقاله إلى الأهلي

الخميس، 05 يناير 2023 - 16:14

كتب : أحمد الخولي

محمد الضاوي لاعب النجم الساحلي

يستعد محمد الضاوي "كريستو" جناح النجم الساحلي السفر إلى مصر من أجل إتمام تعاقده وإعلان انتقاله إلى الأهلي.

محمد الضاوي كريستو

النادي : النجم الساحلي

الأهلي

وحرص نادي النجم الساحلي التونسي على توديع محمد الضاوي لاعب الفريق في حفل جماعي وذلك قبل رحيله إلى صفوف الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن كريستو سيصل إلى مصر غدا الجمعة في الثالثة والنصف ظهرا تمهيدا للإعلان عن الصفقة.

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ويصل كريستو بصحبة خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي والذي سافر لإتمام صفقة انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

وودع الضاوي الشهير بـ"كريستو" فريقه النجم الساحلي وكل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري خلال الحفل الذي أقيم في مقر النادي.

وسافر خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي إلى تونس للعمل على ضم كريستو وإنهاء أزمة لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي الحالي سوليماني كوليبالي والتوقيع على شهادة إبراء ذمة.

إذ أن انتقال كريستو يتضمن إجراء آخر بإنهاء أزمة التعويض الذي سيحصل عليه الأهلي من النجم بعد هروب سوليماني كوليبالي من صفوف الفريق.

وبموجب الاتفاق فسوف تكلف الصفقة الأهلي ما يقرب من مليون و100 ألف دولار ولكن لن يدفع الأهلي منها سوى 200 ألف دولار.

يأتي ذلك في ظل تبقي 910 ألف دولار لصالح الأهلي في أزمة سوليماني كوليبالي.

وكان مصدر من الأهلي كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن سير المفاوضات مع النجم الساحلي بشكل جيد وإنه يتبقى فقط رتوش بسيطة لحسم الصفقة.

صاحب الـ19 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.

الدوري المصري الأهلي النجم الساحلي محمد الضاوي كريستو
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