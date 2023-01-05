تشكيل الأهلي - متولي يعوض غياب عبد المنعم أمام إنبي.. ومصطفى سعد وسافيو بديلان

الخميس، 05 يناير 2023 - 15:37

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يعوض محمود متولي غياب محمد عبد المنعم عن التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي أمام إنبي.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويتواجد برونو سافيو في التشكيل الأساسي بالإضافة إلى حسين الشحات.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - ياسر إبراهيم - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أحمد عبد القادر

الهجوم: محمد شريف

البدلاء: علي لطفي - رامي ربيعة - برونو سافيو - مصطفى سعد - شادي حسين - محمد أشرف - رأفت خليل - محمد فخري - أحمد نبيل كوكا

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك أقرب منافسيه.

وكان الأهلي قد تغلب على بيراميدز في مباراته الأخيرة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء على ملعب المقاولون العرب.

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