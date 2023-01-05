مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف الأهلي من قيد لاعبيه بعد جلسة مشتركة

الخميس، 05 يناير 2023 - 15:10

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيراميدز - عمرو السولية

اجتمع العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وسعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بشأن مديونيات الأندية المستحقة للاتحاد المصري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في بيان رسمي قرار مجلس إدارة الاتحاد عدم السماح بالقيد لجميع الأندية، إلا بعد سداد مديونايتها لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الأهلي أنهى مديونياته في اتحاد الكرة".

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وأوضح "يأتي ذلك بعد جلسة جمعت بين العامري فاروق نائب رئيس النادي وسعد شلبي مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة".

وتابع "مديونيات الأهلي كانت 8 ملايين جنيه تم الاتفاق على جدولة سدادها".

واختتم المصدر تصريحاته "بات من حق الأهلي قيد اللاعبين دون مشاكل بعد الامتثال لقرار اتحاد الكرة".

ويستعد الأهلي لتدعيم صفوفه خلال شهر يناير الجاري قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

ويفتتح الأهلي مبارياته بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير المقبل بالدور الأول.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة كأس العالم للأندية يوم 13 يناير الجاري في مدينة الرباط المغربية.

ويعاني الأهلي من إصابة ثنائي الفريق أكرم توفيق وكريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي.

وارتبط اسم الأهلي بضم خالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة بعد تصريحات فرج عامر رئيس النادي السكندري.

كما أتم الأهلي اتفاقه مع محمد الضاوي "كريستو" جناح النجم الساحلي، ولكن لم يعلن الأحمر رسميا انتقال اللاعب حتى الآن.

بينما أثيرت الشكوك حول إتمام صفقة عزيز يعقوبو المهاجم الغاني ولاعب ريو أفي بسبب قلق من الجهاز الطبي بشأن الكشف الطبي والذي تمت إعادته أمس الأربعاء ولم يتخذ الأهلي قراره النهائي في الصفقة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري عقب مرور 11 جولة برصيد 27 نقطة منفردا وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك أقرب منافسيه.

ويلعب الأهلي في تمام الخامسة من مساء اليوم الخميس أمام إنبي على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

وكان الأهلي قد تغلب على فريق بيراميدز في مباراته الأخيرة بثلاثة أهداف دون مقابل والتي أقيمت على استاد القاهرة.

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