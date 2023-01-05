علي البليهي: هذا ما قلته لميسي.. ورونالدو سيعلم من أكون

الخميس، 05 يناير 2023 - 14:52

كتب : FilGoal

علي البليهي وميسي

شدد علي البليهي مدافع الهلال السعودي على ثقته التامة في قدرته على مواجهة أفضل لاعبي العالم.

وأثار البليهي جدلا واسعا عقب لقطته الشهيرة مع ليونيل ميسي خلال فوز السعودية على الأرجنتين 2-1 في دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وقال البليهي عبر صحيفة "الرياضية" السعودية: "لا يهم من يلعب أمام علي البليهي المهم أن أكون واثقا من نفسي. لذلك لا أخشى أي لاعب كرة قدم مهما كان".

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وكشف "قلت لميسي لو نلعب خمس مباريات معكم لا تستطيع أن تفوز علينا".

وتابع "كنا نطمح في الظهور بشكل أفضل في كأس العالم لولا الإصابات لكن بإذن الله نعوض في المستقبل".

وودع منتخب السعودية منافسات كأس العالم 2022 من دور المجموعات بعدما حل رابعا في المجموعة التي ضمت الأرجنتين (الفائز باللقب) وبولندا والمكسيك.

وعن تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو أوضح "صفقة رونالدو ستفيد الكرة السعودية، لأنه واحد من أفضل اللاعبين حول العالم. أتمنى له التوفيق وأقول له نراك قريبا".

وشدد "أنا لا أخشى إلا من نفسي فقط. ورونالدو سيعلم من هو البليهي إذا كنت في كامل قوتي".

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وتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم في صفقة انتقال حر.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

كريستيانو رونالدو نادي النصر ليونيل ميسي
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