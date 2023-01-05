للمرة الثالثة في مصر.. باتشيكو يتولى قيادة بيراميدز

في الجول يكشف موعد وصول كريستو إلى مصر لإعلان انتقاله إلى الأهلي

تشكيل إنبي – قفة وكابو يقودان الهجوم أمام الأهلي.. وعلي فوزي بديلا

تشكيل الأهلي - متولي يعوض غياب عبد المنعم أمام إنبي.. ومصطفى سعد وسافيو بديلان

مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف الأهلي من قيد لاعبيه بعد جلسة مشتركة

مصدر من المصري يكشف لـ في الجول: جديد صفقة ضم ثنائي الإسماعيلي.. ومفاوضات زيكو

مصدر من حرس الحدود لـ في الجول: ثلاثة عروض لـ ضم زيكو وحددنا سعر اللاعب.. وموقف الأهلي

مصر تنظم بطولة اتحاد شمال إفريقيا للسيدات

"الحمد لله على أوقاتنا المبهجة والمتعبة" أول تعليق من كريم فؤاد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي