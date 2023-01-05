ساليرنيتانا يستعير لاعب يوفنتوس الشاب

استعار ساليرنيتانا لاعب يوفنتوس الشاب نيكولوسي كافيليا خلال سوق الانتقال الشتوية.

وأعلن ساليرنيتانا استعارة كافيليا لمدة 6 شهور مع خيار الشراء.

ويرتبط نيكولوسي كافيليا مع يوفنتوس بعقد ينتهي في 2026.

نيكولوسي من أبناء يوفنتوس ويلعب مع الفريق الرديف بصفة مستمرة.

ولم يظهر صاحب الـ22 عاما مع الفريق الأول لـ يوفنتوس في أي مباراة على الرغم من التواجد في القائمة.

وخلال الفترة التي قضاها مع فريق يوفنتوس بريمافيرا، سجل نيكولوسي ثمانية أهداف في 51 مباراة.

وقضى كافيليا عدة إعارات خارج يوفنتوس مع بيروجيا وبارما وسودتيرول.

اللاعب الإيطالي يجيد اللعب في منتصف الملعب في أكثر من مركز.

وظهر كافيليا مع المنتخب الإيطالي تحت 21 عاما في مباراة وحيدة.