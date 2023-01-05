ساليرنيتانا يستعير لاعب يوفنتوس الشاب
الخميس، 05 يناير 2023 - 14:24
كتب : FilGoal
استعار ساليرنيتانا لاعب يوفنتوس الشاب نيكولوسي كافيليا خلال سوق الانتقال الشتوية.
وأعلن ساليرنيتانا استعارة كافيليا لمدة 6 شهور مع خيار الشراء.
🇱🇻 𝐵𝑒𝑛𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝐻𝑎𝑛𝑠 🇱🇻#welcome #Nicolussi #macteanimo #salernitana #uss1919 pic.twitter.com/2iZkYhgemf— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) January 5, 2023
ويرتبط نيكولوسي كافيليا مع يوفنتوس بعقد ينتهي في 2026.
نيكولوسي من أبناء يوفنتوس ويلعب مع الفريق الرديف بصفة مستمرة.
ولم يظهر صاحب الـ22 عاما مع الفريق الأول لـ يوفنتوس في أي مباراة على الرغم من التواجد في القائمة.
وخلال الفترة التي قضاها مع فريق يوفنتوس بريمافيرا، سجل نيكولوسي ثمانية أهداف في 51 مباراة.
وقضى كافيليا عدة إعارات خارج يوفنتوس مع بيروجيا وبارما وسودتيرول.
اللاعب الإيطالي يجيد اللعب في منتصف الملعب في أكثر من مركز.
وظهر كافيليا مع المنتخب الإيطالي تحت 21 عاما في مباراة وحيدة.