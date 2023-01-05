أراوخو: مباريات الكأس ليست سهلة.. ومشاركتي بالاتفاق مع تشافي

شدد رونالد أراوخو مدافع برشلونة على أن مباريات الكأس دائما ما تكون صعبة للغاية.

وتأهل برشلونة إلى دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بفوزه الملحمي على مضيفه إنترسيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب خوسيه ريكو بيريز بمدينة أليكانتي.

برشلونة تقدّم في النتيجة 3 مرات خلال الوقت الأصلي بأهداف رونالد أراوخو، وعثمان ديمبيلي، ورافينيا، وفي كل مرة كان يدرك أوريول سولديفيلا بويج التعادل لأصحاب الأرض، لتنتقل المباراة إلى وقتٍ إضافي.

وبعد التمديد سجّل أنسو فاتي هدف الفوز لـ برشلونة ليتجنب مفاجأة مدوية أمام الفريق المغمور القادم من القسم الثالث.

وقال أراوخوعبر قناة ناديه: "مباريات الكأس ليست سهلة.علينا أن نتعلم من مباراة اليوم وتصحيح الأخطاء".

وأوضح "مشاركتي تأتي بالاتفاق مع تشافي وتبديلي متفق عليه مع تشافي. كان مخطط أن ألعب من 45 إلى 60 دقيقة كحد أقصى".

وشدد "مثل هذه النتائج تعطيك سحر بطولة الكأس. العديد من فرق الدرجة الأولى ودعت المسابقة".

وتابع "حزين لأني لم أتمكن من اللعب في كأس العالم وهو أكثر ما أردته، لكني سعيد بالعودة وبتسجيلي هدفي الأول هذا الموسم. أتمنى مواصلة تسجيل الأهداف".

وعاد أراوخو للمشاركة مع برشلونة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق كأس العالم 2022.

وغاب أراوخو عن المشاركة مع منتخب بلاده الأوروجواي في كأس العالم 2022 بقطر.

الفرق المتأهلة

وباتت الفرق المتأهلة لثمن نهائي كأس إسبانيا هي: إسبانيول، فالنسيا، فياريال، ريال مدريد، سبتة، سبورتنج خيخون، ليفانتي، إشبيلية، ريال سوسيداد، ريال مايوركا، أتليتكو مدريد، برشلونة، ديبورتيفو ألافيس.

ويُختتم دور الـ 32 اليوم الخميس بمباريات إيبيزا إيسلاس بيتيوساس ضد ريال بيتيس، وجيمناستيك ضد أوساسونا، وإلدينسي ضد أتليتك بلباو.