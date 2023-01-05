بعد هدف خسارة نابولي الأولى.. دجيكو: لا يزال بإمكاني إحداث الفارق

الخميس، 05 يناير 2023 - 13:54

كتب : FilGoal

إدين دجيكو - إنتر ميلان امام فيكتوريا بلزن

أعرب إدين دجيكو مهاجم إنتر عن سعادته باستمراره تسجيل الأهداف الحاسمة وذلك عقب الانتصار على نابولي.

إدين دجيكو

النادي : إنتر

إنتر

وسجل دجيكو هدف إنتر الوحيد في شباك نابولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

وألحق إنتر بفضل هدف دجيكو الهزيمة الأولى لنابولي في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم وعقب 11 انتصارا متتاليا في المسابقة.

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وقال دجيكو عبر قناة DAZN: "سأستمر في المضي قدما طالما أنه لا يزال بإمكاني إحداث الفارق، وأعتقد أنه لا يزال بإمكاني فعل ذلك".

وأضاف "أرى أننا استحقينا الفوز وكانت لدينا ثلاث أو أربع فرص كبيرة بالفعل".

وبسؤاله عن عودة لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو قائلا: "قلت من قبل، يمكن للاعبين العظماء اللعب بجوار أي شخص".

وتابع "أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا في المباراة، المهم هو أننا سجلنا هدفنا وحصلنا على نقاط اللقاء".

ويبلغ دجيكو من العمر 36 عاما وسجل 20 هدفا للإنتر وجميعهم بعد بلوغ عمر الـ 35.

وبالحديث عن ذلك كشف دجيكو "السر هو العمل الجاد، لأنك لا تصل إلى أي مكان دون العمل الجاد".

وواصل "أعلم أنني أبلغ من العمر 36 عاما، لكنني أريد أن ألعب على أعلى مستوى وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك".

واختتم دجيكو تصريحاته "سأستمر في المضي قدما طالما أنه لا يزال بإمكاني إحداث الفارق".

وخاض دجيكو هذا الموسم 22 مباراة مع إنتر في مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ونجح دجيكو في تسجيل 10 أهداف وصناعة 4 آخرين هذا الموسم، بينهم سبعة أهداف في مسابقة الدوري.

ورفع إنتر رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري.

بينما ينفرد نابولي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 41 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ميلان أقرب ملاحقيه.

الدوري الإيطالي إنتر دجيكو
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