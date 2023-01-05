مصدر من المصري يكشف لـ في الجول: جديد صفقة ضم ثنائي الإسماعيلي.. ومفاوضات زيكو

الخميس، 05 يناير 2023 - 13:14

كتب : حامد وجدي

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دخل النادي المصري في مفاوضات مع حرس الحدود من أجل ضم مصطفى زيكو جناح أيسر الفريق.

وكشف مصدر داخل النادي عن جود عقبة في طريق إتمام صفقة ضم ثنائي الإسماعيلي عمر الوحش ومحمد الشامي في يناير الجاري.

وكان يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي قد صرح أمس الأربعاء عن اتفاق مع المصري على رحيل الوحش والشامي مقابل 7 ملايين جنيه بالإضافة لضم لاعبين من النادي البورسعيدي.

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وكشف مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "الصفقة مع الإسماعيلي كانت ضم عمر الوحش ومحمد الشامي بيع نهائي مقابل 7 ملايين جنيه دون صفقات تبادلية".

وأوضح "اتفقنا مع الإسماعيلي أن هناك لاعبين متاحين للرحيل من أجل الاتفاق معهم وذلك بعيدا عن صفقة الوحش والشامي ولكنهم لم يقنعوا هؤلاء اللاعبين حتى الآن".

وتابع "حال أصر الإسماعيلي على دخول صفقات تبادلية بخلاف المقابل المادي سيتم إرجاء الصفقة إلى نهاية الموسم مع دراسة احتياجات الفريق وقتها".

وبشأن الصفقات الأخرى أشار المصدر "هناك مفاوضات مع حرس الحدود من أجل ضم مصطفى زيكو ولم يتم الوصول لاتفاق مادي مع النادي حتى الآن".

وتابع "لم يحدث اتفاق نهائي بشأن انتقال عبد الله جمعة، وإذا قرر الزمالك خروج لاعبين على سبيل الإعارة سنبحث إمكانية ضمهم".

وكشف المصدر "حسام حسن يرغب في ضم ظهير أيمن ومدافع ضمن تدعيمات يناير".

واختتم مصدر المصري تصريحاته "تم تقديم التماس في اتحاد الكرة من أجل عقوبة حسام حسن".

ويحتل المصري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري بعد غدا السبت.

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