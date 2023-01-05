ذا أثليتك: دالي بليند ينضم إلى بايرن ميونيخ

الخميس، 05 يناير 2023 - 13:04

كتب : FilGoal

دالي بليند - هولندا × أمريكا

كشفت صحيفة "ذا أثليتك" عن اقتراب انضمام دالي بليند إلى بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن يخضع مدافع أياكس السابق للفحص الطبي مع بايرن ميونيخ خلال الساعات المقبلة.

وتعاقد النادي البافاري مع بليند من أجل تعويض المصاب لوكاس هيرنانديز.

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وتعرض لوكاس للإصابة بالرباط الصليبي مع منتخب فرنسا خلال المباراة الأولى في كأس العالم 2022.

بليند رحل عن أياكس بعد فسخ عقده مع الفريق قبل 6 شهور من نهايته.

وكان تعاقد بليند ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يوضح النادي الأسباب.

بليند تدرج في صفوف أياكس من 1998 حتى وصل للفريق الأول في 2009 وخرج إعارة لفريق خرونيجين وعاد مجددا.

في 2014 انضم لصفوف مانشستر يونايتد وبعد 4 أعوام عاد لأياكس مجددا.

بقميص أياكس خاض 333 مباراة سجل 13 وصنع 21 في جميع المسابقات وحصد 11 لقبا مختلفا.

وفي 2019 تعرض بليند للإصابة بمشاكل في القلب سابقا، وشخصت إصابته بالتهاب.

ونجح بليند في العودة إلى الملاعب مجددا في فبراير 2020 وبدأ اللعب وهو يضع جهاز تنظيم ضربات القلب.

دالي بليند بايرن ميونيخ
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