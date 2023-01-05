حجازي وطارق حامد ضد رونالدو.. تعديل موعد مباراتي نصف نهائي السوبر السعودي

عدل الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراتي نصف نهائي كأس السوبر في نسخته الجديدة.

واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق النظام الجديد للبطولة بإقامتها بمشاركة 4 فرق بدلا من مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل كأس ملك اسلعودية.

وسيكون نادي اتحاد جدة بقيادة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في مواجهة صعبة ضد النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فيما سيلعب الهلال حامل لقب دوري المحترفين السعودي ضد الفيحاء حامل لقب كأس الملك.

وعدل الاتحاد السعودي موعد مباراة الهلال والفيحاء من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير إلى الخميس 26 يناير في تمام الساعة 5:00 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

كما عدل موعد مباراة اتحاد جدة ضد النصر من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير إلى الخميس 26 يناير في تمام الساعة 8:00 مساء على استاد الملك فهد الدولي.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن القرار جاء بعد تعديل مواعيد مباريات الجولة 14 من دوري روشن.

وكان الاتحاد السعودي قد اعتمد النظام الجديد لكأس السوبر بإقامة 3 مباريات بدلا من مباراة واحدة بهدف رفع مستوى المنافسة وتوسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من الناحية التسويقية للبطولة.