مصر تنظم بطولة اتحاد شمال إفريقيا للسيدات
الخميس، 05 يناير 2023 - 12:35
كتب : FilGoal
تقرر استضافة مصر بطولة اتحاد شمال إفريقيا للمنتخبات الأولى للسيدات خلال الفترة المقبلة.
وتقام البطولة في الفترة ما بين 13 إلى 23 فبراير المقبل بمشاركة 4 منتخبات.
وتلعب الدورة رباعية بمشاركة تونس والجزائر والمغرب بجانب مصر المستضيفة.
وكان من المفترض أن تستضيف تونس البطولة في الفترة ما بين 11 إلى 18 فبراير.
ثم قرر اتحاد شمال إفريقيا إسناد البطولة إلى مصر بعد ذلك.
ويحتل منتخب مصر للسيدات المرتبة 90 في تصنيف فيفا عالميا.
بينما يأتي في المركز الثالث عشر إفريقيا وهذا ما يسعى لتحسينه خلال الفترة المقبلة.
وكان أخر ظهور لمنتخب سيدات الفراعنة في وديتين أمام الأردن في أكتوبر الماضي.
نرشح لكم
في الجول يكشف موعد وصول كريستو إلى مصر لإعلان انتقاله إلى الأهلي تشكيل إنبي – قفة وكابو يقودان الهجوم أمام الأهلي.. وعلي فوزي بديلا تشكيل الأهلي - متولي يعوض غياب عبد المنعم أمام إنبي.. ومصطفى سعد وسافيو بديلان مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف الأهلي من قيد لاعبيه بعد جلسة مشتركة للمرة الثالثة في مصر.. باتشيكو يتولى قيادة بيراميدز مصدر من المصري يكشف لـ في الجول: جديد صفقة ضم ثنائي الإسماعيلي.. ومفاوضات زيكو مصدر من حرس الحدود لـ في الجول: ثلاثة عروض لـ ضم زيكو وحددنا سعر اللاعب.. وموقف الأهلي "الحمد لله على أوقاتنا المبهجة والمتعبة" أول تعليق من كريم فؤاد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي