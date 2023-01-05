مصر تنظم بطولة اتحاد شمال إفريقيا للسيدات

الخميس، 05 يناير 2023 - 12:35

كتب : FilGoal

سارة عصام - منتخب مصر سيدات

تقرر استضافة مصر بطولة اتحاد شمال إفريقيا للمنتخبات الأولى للسيدات خلال الفترة المقبلة.

وتقام البطولة في الفترة ما بين 13 إلى 23 فبراير المقبل بمشاركة 4 منتخبات.

وتلعب الدورة رباعية بمشاركة تونس والجزائر والمغرب بجانب مصر المستضيفة.

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وكان من المفترض أن تستضيف تونس البطولة في الفترة ما بين 11 إلى 18 فبراير.

ثم قرر اتحاد شمال إفريقيا إسناد البطولة إلى مصر بعد ذلك.

ويحتل منتخب مصر للسيدات المرتبة 90 في تصنيف فيفا عالميا.

بينما يأتي في المركز الثالث عشر إفريقيا وهذا ما يسعى لتحسينه خلال الفترة المقبلة.

وكان أخر ظهور لمنتخب سيدات الفراعنة في وديتين أمام الأردن في أكتوبر الماضي.

اتحاد شمال إفريقيا منتخب مصر للسيدات تونس المغرب الجزائر
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