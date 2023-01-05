اسكواش - الاتحاد الدولي يحدد مكان إقامة بطولة العالم.. وموعد منافسات الجونة

الخميس، 05 يناير 2023 - 12:27

كتب : FilGoal

الأهرامات - اسكواش

حدد اتحاد اللاعبين المحترفين الدولي لرياضة الاسكواش موعد منافسات البطولات المتبقية في الموسم الجاري للرجال والسيدات.

وتنطلق أولى منافاست العالم الجديد يوم 11 من شهر يناير الجاري ببطولتي كارول ويمولر للسيدات وهوستون للرجال في الولايات المتحدة للأمريكية.

ويستأنف الموسم الجاري من مسابقات الاسكواش حتى شهر يونيو المقبل.

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وتقرر إقامة بطولة العالم للرجال والسيدات بولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة العالم خلال الفترة من 3 إلى 11 مايو المقبل.

بينما تستضيف مصر أولى بطولات العام الجديد في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل بمنافسات بلاك بول المفتوحة للرجال والسيدات.

كما تقام بطولة الجونة الدولية خلال الفترة من 26 مايو إلى 2 يونيو المقبل.

وتنطلق آخر منافسات الموسم في الفترة من 20 إلى 25 في القاهرة للسلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين على مستوى الرجال والسيدات خلال الموسم.

ويشهد الموسم الجاري إقامة بطولة بريطانيا المفتوحة في مدينة بريمينجهام أحد أعرق البطولات في الاسكواش خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل المقبل.

اسكواش الجونة الدولية السلسلة الختامية
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