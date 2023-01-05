تشافي: نفتقر إلى القوة الهجومية.. وأراوخو محارب

الخميس، 05 يناير 2023 - 12:22

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أن فريقه عانى كثيرا ضد إنترسيتي في كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة إلى دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بفوزه الملحمي على مضيفه إنترسيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب خوسيه ريكو بيريز بمدينة أليكانتي.

برشلونة تقدّم في النتيجة 3 مرات خلال الوقت الأصلي بأهداف رونالد أراوخو، وعثمان ديمبيلي، ورافينيا، وفي كل مرة كان يدرك أوريول سولديفيلا بويج التعادل لأصحاب الأرض، لتنتقل المباراة إلى وقتٍ إضافي.

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وبعد التمديد سجّل أنسو فاتي هدف الفوز لـ برشلونة ليتجنب مفاجأة مدوية أمام الفريق المغمور القادم من القسم الثالث.

وقال تشافي عبر قناة ناديه: "لقد عانينا كثيرا. كانت لدينا العديد من الفرص للفوز قبل الوقت الإضافي، لكننا لم نفعل ذلك. يجب أن نتعلم من الأخطاء للمنافسة بشكل أفضل".

وأضاف "نحن نفتقر إلى القوة التي كانت لدينا في المباريات الأخرى. لم نتحرك ونلعب بقوة في أي من الجانبين. لقد جعلنا المباراة صعبة على أنفسنا ".

وواصل "الافتقار إلى القوة في الهجوم يجعلني لا أشعر بالراحة. اليوم وضد إسبانيول حدث ذلك. صنعنا فرصا للتسجيل ولم نستغلها. علينا أن نكون أكثر فعالية".

وتابع "نغادر راضين عن النتيجة والمباراة، المباراة كانت جيدة وإيجابية. ما نفتقر إليه هو القوة في الهجوم لكنني لست بخيبة أمل".

وأكمل "كنا نلعب بشكل جيد ولكننا ما زلنا نفتقر إلى الفعالية. بشكل عام أنا راض عن الفريق".

وعن مشاركة رونالد أراوخو قال مدرب برشلونة: "لقد شعر بتحسن كبير. أنا سعيد جدا بعودته وقيادته. إنه محارب، أنا سعيد جدا من أجله".

وعاد أراوخو للمشاركة مع برشلونة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق كأس العالم 2022.

تشافي أجرى عدة تعديلات على تشكيلته ودفع بأسماء افتقدت دقائق المشاركة في الأسابيع والأشهر الماضية.

وشهد التشكيل مشاركة إنياكي بينيا في حراسة المرمى بشكلٍ أساسي بعد انتهاء أزمته.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حذر برشلونة من الدفع بـ بينيا بسبب تجاوزه 23 عامًا دون أن يكون مقيدًا في الفريق الأول، ليتحرك برشلونة ويقيّده في اللحظة الأخيرة.

وشارك بينيا في ثاني مباراة له بمسيرته مع برشلونة بعد مواجهة فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا.

كما عاد هيكتور بيليرين للظهور لأول مرة منذ مطلع نوفمبر الماضي، وجاوره في الدفاع رونالد أراوخو الذي شارك لأول مرة منذ 17 سبتمبر الماضي.

كما ظهر بابلو توري في خط الوسط لأول مرة منذ 1 نوفمبر، وجاور القائد سيرخيو بوسكيتس والإيفواري فرانك كيسي.

الفرق المتأهلة

وباتت الفرق المتأهلة لثمن نهائي كأس إسبانيا هي: إسبانيول، فالنسيا، فياريال، ريال مدريد، سبتة، سبورتنج خيخون، ليفانتي، إشبيلية، ريال سوسيداد، ريال مايوركا، أتليتكو مدريد، برشلونة، ديبورتيفو ألافيس.

ويُختتم دور الـ 32 اليوم الخميس بمباريات إيبيزا إيسلاس بيتيوساس ضد ريال بيتيس، وجيمناستيك ضد أوساسونا، وإلدينسي ضد أتليتك بلباو.

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