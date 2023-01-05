إنفانتينو يساند أومتيني وباندا بعد التعرض للعنصرية من جماهير لاتسيو

الخميس، 05 يناير 2023 - 11:51

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو - رئيس فيفا

أظهر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دعمه لثنائي فريق ليتشي صامويل أومتيتي ولاميك باندا بعد أن تعرضا للعنصرية من قبل مجموعة من مشجعي لاتسيو.

ونجح ليتشي في تحقيق الفوز على لاتسيو بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

وتعرض ثنائي ليتشي لعبارات عنصرية من مجموعة من مشجعي لاتسيو خلال المباراة.

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وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي: "أتضامن مع أوميتيتي وباندا، فلنصرخ بصوت عال وواضح لا للعنصرية".

وأضاف "أتمنى أن تقف الغالبية العظمى من المشجعين وهم أناس طيبون لإسكات كل العنصريين مرة واحدة وإلى الأبد".

ومن جانبه علق أومتيتي عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "كرة القدم متعة وفرحة والباقي لا قيمة له".

وكان أومتيتي قد سبق له وتوج بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

ومن المتوقع أن يتم فتح تحقيق في حادثة العنصرية من قبل رابطة الدوري الإيطالي.

ويمتلك نادي لاتسيو تاريخا من سلوك الجماهير المثير للجدل بشأن العنصرية في الملاعب.

وتعرض لاتسيو للخسارة للمباراة الثانية على التوالي في الدوري ليتجمد رصيده عند 30 نقطة.

ويحتل لاتسيو المركز الخامس بفارق ست نقاط عن المركز الثاني و11 نقطة عن الصدارة.

أما ليتشي فواصل صحوته في الدوري الإيطالي بتحقيق الانتصار الثالث على التوالي.

ورفع ليتشي رصيده إلى 18 نقطة عقب مرور 16 جولة ويتواجد في المركز الثاني عشر.

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