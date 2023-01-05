سباليتي يحدد سبب خسارة نابولي أمام إنتر: من الواضح أنه خطأي

اعترف لوسيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي بتقديم مباراة أقل من المستوى أمام إنتر في الدوري الإيطالي، ولكنه حدد السب الرئيسي للخسارة من وجهة نظره.

وألحق إنتر بنابولي الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم بعد الفوز بهدف دون مقابل سجله إدين دجيكو.

وكان نابولي الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا الذي لم يتعرض لخسارة هذا الموسم.

وتوقفت سلسلة 11 انتصارا متتاليا في الدوري الإيطالي بخسارة نابولي أمام إنتر.

وقال سباليتي في تصريحات لقناة DAZN: "كنا أقل من المستوى المعتاد والتحرك بالكرة كان ببطء شديد دون الجودة المعتادة".

وكشف سباليتي "إنتر فعل ما يفعله دائما، حاول الضغط بهاكان تشالهان أوجلو على ستانيسلاف لوبوتكا".

وشدد المدير الفني لنابولي "هذا هو المكان الذي كان يجب علينا القيام به بشكل أفضل لإيجاد تمريرات إلى الثلث الأخير".

وتابع "هذا فتح مساحة خلف تشالهان أوجلو، لكننا لم نحرك الكرة بجودتنا المعتادة، كان هناك بطء شديد".

وأوضح سباليتي "كان يمكننا أن نفعل المزيد من حيث الجودة والبحث عن حلول مختلفة لمهاجمة تلك المساحات، بالفعل كان بعض لاعبينا أقل قليل من المستوى اليوم".

وأضاف "بعد أول هزيمة في الدوري سنتدرب بشكل أفضل مما فعلناه من قبل، لأن ما رأيته الليلة كان أقل من قدراتنا".

واختتم سباليتي تصريحاته "من الواضح أنه خطأي ونحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل في التدريب للعثور على الشكل واللياقة البدنية لدينا ثم نلعب المباريات ونرى ما سيحدث".

ورغم الهزيمة ينفرد نابولي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 41 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ميلان أقرب ملاحقيه.

ويحل نابولي ضيفا على سامبدوريا مساء الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وكان نابولي قد تعثر في مباراتين فقط بالدوري الإيطالي قبل مواجهة إنتر بتعادلين متتاليين ثم حقق 11 انتصارا متتالية.

ونجح إنتر في إيقاف قطار نابولي في الدوري بهدف دجيكو.

ومن جانبه رفع إنتر رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري.