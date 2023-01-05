"الحمد لله على أوقاتنا المبهجة والمتعبة" أول تعليق من كريم فؤاد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

الخميس، 05 يناير 2023 - 10:41

كتب : FilGoal

كريم فؤاد مع الهاني سليمان - الأهلي أمام سموحة

علّق كريم فؤاد لاعب الأهلي على إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان كريم فؤاد قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري مساء الإثنين الماضي.

وكتب كريم فؤاد عبر حسابه الشخصي: "الحمد لله على ما أنا عليه وعلى ما كنت وما سأكون، الحمد لله على كل حال والحمد لله في جميع الأحوال".

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وأضاف "الحمد لله على أوقاتنا المبهجة ولحظاتنا المتعبة، الحمد لله في كل وقت وكل حين وعلى كل حال".

وعلم FilGoal.com أن كريم فؤاد قد خضع لفحوصات طبية جديدة بعد تعرضه للإصابة في مباراة بيراميدز.

وجاءت نتيجة الأشعة أن اللاعب يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إصابة أكرم توفيق ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وغادر كريم فؤاد مباراة الأهلي وبيراميدز في الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه حسين الشحات.

كريم فؤاد البالغ من العمر 23 عاما انضم لصفوف الأهلي بداية الموسم الماضي قادما من نادي مصر.

ولعب كريم فؤاد مع الأهلي هذا الموسم 11 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في تمام الخامسة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة عقب مرور 11 جولة وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

كما يستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية في مطلع فبراير المقبل للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم 1 فبراير.

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