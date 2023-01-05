ابنهم أصابهم بسكتة قلبية.. برشلونة يتجنب إحراج كأس إسبانيا في مباراة مجنونة من 7 أهداف

تأهل برشلونة إلى دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بفوزه الملحمي على مضيفه إنترسيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب خوسيه ريكو بيريز بمدينة أليكانتي.

برشلونة تقدّم في النتيجة 3 مرات خلال الوقت الأصلي بأهداف رونالد أراوخو، وعثمان ديمبيلي، ورافينيا، وفي كل مرة كان يدرك أوريول سولديفيلا بويج التعادل لأصحاب الأرض، لتنتقل المباراة إلى وقتٍ إضافي.

وبعد التمديد سجّل أنسو فاتي هدف الفوز لـ برشلونة ليتجنب مفاجأة مدوية أمام الفريق المغمور القادم من القسم الثالث.

وتأسس إنترسيتي عام 2017 ويتبع إقليم فالنسيا وقد نافس في القسم الرابع بالموسمين الماضيين.

وأطاح إنترسيتي في الموسم الحالي من كأس ملك إسبانيا بـ سيربونيرو من القسم الرابع، ثم ميرانديس من القسم الثاني، لكن مغامرته توقفت عند عقبة برشلونة.

واضطر إنترسيتي لخوض المباراة في ملعب ريكو بيريز الخاص بجاره هيركوليس لاتساعه لحوالي 30 ألف متفرج، بدلًا من ملعب خوان باريرا الخاص به والذي لا يتسع لأكثر من ألفين ونصف متفرج.

فوز صعب للبلوجرانا في كأس الملك 🔵🔴⚽ ▪برشلونة يتغلب بصعوبة على مضيفه إنتر سيتي بنتيجة 4-3 بعد مباراة امتدت لـ الأوقات الإضافية، لتتأهل كتيبة تشافي إلى دور الـ 16. 🇪🇸🏆 pic.twitter.com/k5EuiZLLYX — FilGoal (@FilGoal) January 4, 2023

أسماء غائبة

أجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عدة تعديلات على تشكيلته ودفع بأسماء افتقدت دقائق المشاركة في الأسابيع والأشهر الماضية.

وشهد التشكيل مشاركة إنياكي بينيا في حراسة المرمى بشكلٍ أساسي بعد انتهاء أزمته.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حذر برشلونة من الدفع بـ بينيا بسبب تجاوزه 23 عامًا دون أن يكون مقيدًا في الفريق الأول، ليتحرك برشلونة ويقيّده في اللحظة الأخيرة.

وشارك بينيا في ثاني مباراة له بمسيرته مع برشلونة بعد مواجهة فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا.

كما عاد هيكتور بيليرين للظهور لأول مرة منذ مطلع نوفمبر الماضي، وجاوره في الدفاع رونالد أراوخو الذي شارك لأول مرة منذ 17 سبتمبر الماضي.

كما ظهر بابلو توري في خط الوسط لأول مرة منذ 1 نوفمبر، وجاور القائد سيرخيو بوسكيتس والإيفواري فرانك كيسي.

📋تشكيل برشلونة - إنياكي بينيا يشارك أساسيًا لأول مرة بعد قيده بالفريق الأول، وديمبيلي وممفيس ديباي يقودان هجوم الفريق 🔴🔵 pic.twitter.com/NaWISqio4K — FilGoal (@FilGoal) January 4, 2023

بداية قوية

برشلونة انتظر 4 دقائق فقط قبل أن يفتتح التسجيل برأسية العائد أراوخو بعد ركلة ركنية نفذها بابلو تورّي.

المباراة ظلت هادئة لفترة طويلة حتى أعلن إنترسيتي عدم نيته التسليم بسهولة، وأدرك التعادل بواسطة سولديفيلا في الدقيقة 59.

المهاجم الكتالوني صاحب الـ 21 عامًا هو لاعب سابق في أكاديمية لاماسيا الخاصة بـ برشلونة حتى 2020، ولعب بعدها لفترة قصيرة في رديف بيرمنجهام سيتي الإنجليزي قبل أن يحط الرحال في إنترسيتي مطلع الموسم الجاري.

لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلًا، فأعاد عثمان ديمبيلي برشلونة للتقدم في الدقيقة 66 بعد تمريرة جافي وإنهاء مميز للهجمة للجناح الفرنسي.

🎥 هدف التعادل لأنتر سيتي ⚽️ انتر سيتي 1 × 1 برشلونة#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/wYzSGRog3w — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 4, 2023

ورفع ديمبيلي رصيده إلى 6 أهداف في 22 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.

لكن الإثارة تواصلت عندما عاد سولديفيلا وسجل هدف إنترسيتي الثاني في الدقيقة 74.

🎥 هدف التعادل لأنتر سيتي ⚽️ انتر سيتي 2 × 2 برشلونة#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/exHcyYkEY9 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 4, 2023

لكن 17 دقيقة فقط بعد دخول البرازيلي رافينيا، كانت كافية ليسجل التقدم بعد تمريرة جوردي ألبا في الدقيقة 77.

وبينما كان برشلونة في طريقه إلى الدور التالي، ظهر سولديفيلا لمرة ثالثة وأدرك التعادل مستغلًا هجمة مرتدة في الدقيقة 86.

🎥 هدف التعادل لأنتر سيتي ⚽️ انتر سيتي 3 × 3 برشلونة#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/9Fv3Om1Qgj — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 4, 2023

ليكون سولديفيلا أول لاعب يسجل ثلاثية في شباك برشلونة منذ كيليان مبابي في دوري أبطال أوروبا 2021.

كما بات سولديفيلا ثاني لاعب في التاريخ من فريق قسم ثالث يسجل ثلاثية أمام برشلونة بعد أنطونيو خيسوس مادريجال لاعب نوفيلدا في كأس ملك إسبانيا 2002.

⏰4' إنترسيتي 0-1 برشلونة ⏰59' إنترسيتي 1-1 برشلونة ⏰66' إنترسيتي 1-2 برشلونة ⏰74' إنترسيتي 2-2 برشلونة ⏰77' إنترسيتي 2-3 برشلونة ⏰86' إنترسيتي 3-3 برشلونة 🍿🍿🔥 pic.twitter.com/QKU0DTDMoe — FilGoal (@FilGoal) January 4, 2023

المباراة امتدت لشوطين إضافيين، ونجح البديل فاتي في تسجيل هدف الانتصار بالدقيقة 103 بعد تمريرة رافينيا وتسديدة اصطدمت بالدفاع وسكنت الشباك.

ليسجل فاتي أول هدف في مسيرته بكأس ملك إسبانيا بعد أن هز الشباك في الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

وفي مباراة أخرى، ودّع بلد الوليد فريق القسم الأول المسابقة، على يد ديبورتيفو ألافيس فريق القسم الثاني.

وفاز ألافيس بهدفٍ دون رد في ملعب مينديزوروتزا من توقيع الغيني مامادو سيلا في الدقيقة 11.

وبالتالي باتت الفرق المتأهلة لثمن النهائي هي: إسبانيول، فالنسيا، فياريال، ريال مدريد، سبتة، سبورتنج خيخون، ليفانتي، إشبيلية، ريال سوسيداد، ريال مايوركا، أتليتكو مدريد، برشلونة، ديبورتيفو ألافيس.

ويُختتم دور الـ 32 اليوم الخميس بمباريات إيبيزا إيسلاس بيتيوساس ضد ريال بيتيس، وجيمناستيك ضد أوساسونا، وإلدينسي ضد أتليتك بلباو.