ابنهم أصابهم بسكتة قلبية.. برشلونة يتجنب إحراج كأس إسبانيا في مباراة مجنونة من 7 أهداف

الخميس، 05 يناير 2023 - 01:01

كتب : FilGoal

إنترسيتي - برشلونة

تأهل برشلونة إلى دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بفوزه الملحمي على مضيفه إنترسيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب خوسيه ريكو بيريز بمدينة أليكانتي.

برشلونة تقدّم في النتيجة 3 مرات خلال الوقت الأصلي بأهداف رونالد أراوخو، وعثمان ديمبيلي، ورافينيا، وفي كل مرة كان يدرك أوريول سولديفيلا بويج التعادل لأصحاب الأرض، لتنتقل المباراة إلى وقتٍ إضافي.

وبعد التمديد سجّل أنسو فاتي هدف الفوز لـ برشلونة ليتجنب مفاجأة مدوية أمام الفريق المغمور القادم من القسم الثالث.

أخبار متعلقة:
في مباراة غائبة منذ 20 عاما.. أتليتكو بالقوة الضاربة يعبر أوفييدو في كأس إسبانيا انتفاضة الأسد المغربي.. هاتريك النصيري يقود إشبيلية للدور التالي في كأس ملك إسبانيا الهزيمة الأولى في الدوري.. نابولي يتعطل بعد 11 انتصارا على التوالي بخسارة أمام إنتر توتنام يستعيد الانتصارات برباعية في كريستال بالاس.. وكين على بعد هدفين من الهداف التاريخي

وتأسس إنترسيتي عام 2017 ويتبع إقليم فالنسيا وقد نافس في القسم الرابع بالموسمين الماضيين.

وأطاح إنترسيتي في الموسم الحالي من كأس ملك إسبانيا بـ سيربونيرو من القسم الرابع، ثم ميرانديس من القسم الثاني، لكن مغامرته توقفت عند عقبة برشلونة.

واضطر إنترسيتي لخوض المباراة في ملعب ريكو بيريز الخاص بجاره هيركوليس لاتساعه لحوالي 30 ألف متفرج، بدلًا من ملعب خوان باريرا الخاص به والذي لا يتسع لأكثر من ألفين ونصف متفرج.

أسماء غائبة

أجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عدة تعديلات على تشكيلته ودفع بأسماء افتقدت دقائق المشاركة في الأسابيع والأشهر الماضية.

وشهد التشكيل مشاركة إنياكي بينيا في حراسة المرمى بشكلٍ أساسي بعد انتهاء أزمته.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حذر برشلونة من الدفع بـ بينيا بسبب تجاوزه 23 عامًا دون أن يكون مقيدًا في الفريق الأول، ليتحرك برشلونة ويقيّده في اللحظة الأخيرة.

وشارك بينيا في ثاني مباراة له بمسيرته مع برشلونة بعد مواجهة فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا.

كما عاد هيكتور بيليرين للظهور لأول مرة منذ مطلع نوفمبر الماضي، وجاوره في الدفاع رونالد أراوخو الذي شارك لأول مرة منذ 17 سبتمبر الماضي.

كما ظهر بابلو توري في خط الوسط لأول مرة منذ 1 نوفمبر، وجاور القائد سيرخيو بوسكيتس والإيفواري فرانك كيسي.

بداية قوية

برشلونة انتظر 4 دقائق فقط قبل أن يفتتح التسجيل برأسية العائد أراوخو بعد ركلة ركنية نفذها بابلو تورّي.

المباراة ظلت هادئة لفترة طويلة حتى أعلن إنترسيتي عدم نيته التسليم بسهولة، وأدرك التعادل بواسطة سولديفيلا في الدقيقة 59.

المهاجم الكتالوني صاحب الـ 21 عامًا هو لاعب سابق في أكاديمية لاماسيا الخاصة بـ برشلونة حتى 2020، ولعب بعدها لفترة قصيرة في رديف بيرمنجهام سيتي الإنجليزي قبل أن يحط الرحال في إنترسيتي مطلع الموسم الجاري.

لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلًا، فأعاد عثمان ديمبيلي برشلونة للتقدم في الدقيقة 66 بعد تمريرة جافي وإنهاء مميز للهجمة للجناح الفرنسي.

ورفع ديمبيلي رصيده إلى 6 أهداف في 22 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.

لكن الإثارة تواصلت عندما عاد سولديفيلا وسجل هدف إنترسيتي الثاني في الدقيقة 74.

لكن 17 دقيقة فقط بعد دخول البرازيلي رافينيا، كانت كافية ليسجل التقدم بعد تمريرة جوردي ألبا في الدقيقة 77.

وبينما كان برشلونة في طريقه إلى الدور التالي، ظهر سولديفيلا لمرة ثالثة وأدرك التعادل مستغلًا هجمة مرتدة في الدقيقة 86.

ليكون سولديفيلا أول لاعب يسجل ثلاثية في شباك برشلونة منذ كيليان مبابي في دوري أبطال أوروبا 2021.

كما بات سولديفيلا ثاني لاعب في التاريخ من فريق قسم ثالث يسجل ثلاثية أمام برشلونة بعد أنطونيو خيسوس مادريجال لاعب نوفيلدا في كأس ملك إسبانيا 2002.

المباراة امتدت لشوطين إضافيين، ونجح البديل فاتي في تسجيل هدف الانتصار بالدقيقة 103 بعد تمريرة رافينيا وتسديدة اصطدمت بالدفاع وسكنت الشباك.

ليسجل فاتي أول هدف في مسيرته بكأس ملك إسبانيا بعد أن هز الشباك في الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

وفي مباراة أخرى، ودّع بلد الوليد فريق القسم الأول المسابقة، على يد ديبورتيفو ألافيس فريق القسم الثاني.

وفاز ألافيس بهدفٍ دون رد في ملعب مينديزوروتزا من توقيع الغيني مامادو سيلا في الدقيقة 11.

وبالتالي باتت الفرق المتأهلة لثمن النهائي هي: إسبانيول، فالنسيا، فياريال، ريال مدريد، سبتة، سبورتنج خيخون، ليفانتي، إشبيلية، ريال سوسيداد، ريال مايوركا، أتليتكو مدريد، برشلونة، ديبورتيفو ألافيس.

ويُختتم دور الـ 32 اليوم الخميس بمباريات إيبيزا إيسلاس بيتيوساس ضد ريال بيتيس، وجيمناستيك ضد أوساسونا، وإلدينسي ضد أتليتك بلباو.

برشلونة كأس ملك إسبانيا كأس إسبانيا
نرشح لكم
الهزيمة الأولى في الدوري.. نابولي يتعطل بعد 11 انتصارا على التوالي بخسارة أمام إنتر للتخلص من كابوس قادش.. نجم أستراليا ينضم إلى فريق روزيسكي في مباراة غائبة منذ 20 عاما.. أتليتكو بالقوة الضاربة يعبر أوفييدو في كأس إسبانيا انتفاضة الأسد المغربي.. هاتريك النصيري يقود إشبيلية للدور التالي في كأس ملك إسبانيا السابع على التوالي.. يسارية ميليك القاتلة تخطف فوزا ثمينا لـ يوفنتوس أمام كريمونيزي تشكيل برشلونة - مشاركة الحارس الاحتياطي بعد انتهاء أزمته أمام إنترسيتي روما يستعيد نغمة الانتصارات أمام بولونيا.. وخسارة جديدة لـ لاتسيو آس: قبل مواجهة أتليتكو مدريد.. المحكمة الرياضية تصدق على إيقاف ليفاندوفسكي
أخر الأخبار
ابنهم أصابهم بسكتة قلبية.. برشلونة يتجنب إحراج كأس إسبانيا في مباراة مجنونة من 7 أهداف 5 ساعة | الكرة الأوروبية
الأغلى في التاريخ.. برينتفورد يستعير شادي موهبة ألمانيا 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أسامة نبيه يرحل عن الجهاز الفني 6 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: فحوصات جديدة لـ يعقوبو الخميس.. واقتراح بحل وسط 6 ساعة | الكرة المصرية
توتنام يستعيد الانتصارات برباعية في كريستال بالاس.. وكين على بعد هدفين من الهداف التاريخي 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
الهزيمة الأولى في الدوري.. نابولي يتعطل بعد 11 انتصارا على التوالي بخسارة أمام إنتر 6 ساعة | الكرة الأوروبية
للتخلص من كابوس قادش.. نجم أستراليا ينضم إلى فريق روزيسكي 7 ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: 3 شروط لمشاركة رونالدو مع النصر 7 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين