مصدر من الزمالك لـ في الجول: أسامة نبيه يرحل عن الجهاز الفني

اعتذر أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه.

وودع نبيه لاعبي الفريق قبل مران الأربعاء الختامي قبل مواجهة الداخلية في مسابقة الدوري.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "تقدم أسامة نبيه باعتذار عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك".

وأضاف "المدرب العام ودع اللاعبين قبل مران الأربعاء".

واختتم مصدر الزمالك تصريحاته "مباراة أسوان كانت الأخيرة لأسامة نبيه مع الزمالك وبالتالي لن يتواجد في مواجهة الداخلية".

ويلعب الزمالك أمام الداخلية في السابعة من مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري.

وتعرض الزمالك للهزيمة الأولى في مسابقة الدوري بالجولة الماضية بعد الخسارة أمام أسوان.

ونجح أسوان في تحقيق الفوز على الزمالك بلمعب أسوان بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي المتصدر.

ويتواجد الداخلية المركز السادس عشر برصيد ثماني نقاط من فوز وخمس تعادلات.