الهزيمة الأولى في الدوري.. نابولي يتعطل بعد 11 انتصارا على التوالي بخسارة أمام إنتر

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

إدين دجيكو - إنتر أمام نابولي

أوقف إنتر قطار نابولي بعد التغلب عليه بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل إدين دجيكو هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 56 ليحقق النيرازوري انتصاره الثالث على التوالي في الدوري.

ورفع إنتر رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع ليقلص الفارق مع نابولي المتصدر إلى ثماني نقاط.

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وتجمد رصيد نابولي عند 41 نقطة بعد التعرض إلى الخسارة الأولى في مسابقة الدوري.

وكان نابولي قد تعادل في مباراتين على التوالي أمام كل من ليتشي وفيورنتينا في أغسطس الماضي.

وحققق نابولي بعد التعادلين 11 انتصارا على التوالي في مسابقة الدوري الإيطالي قبل أن يتعثر أمام إنتر بخسارة أولى.

ويحل نابولي ضيفا على سامبدوريا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر مساء الأحد المقبل.

أما إنتر فيحل ضيفا على مونزا مساء السبت من نفس الجولة.

واستفاد كل من ميلان ويوفنتوس من تعثر نابولي إذ قلص ميلان الفارق إلى خمس نقاط بينما يوفنتوس إلى سبع نقاط.

ولم يتعرض نابولي بشكل عام للخسارة هذا الموسم سوى مباراتين الأولى كانت أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا والثانية أمام إنتر في الدوري.

ويلعب نابولي أمام إنتراخت فرانكفورت في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ذهابا يوم 21 فبراير بينما الإياب يوم 15 من شهر مارس.

الدوري الإيطالي إنتر نابولي
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