للتخلص من كابوس قادش.. نجم أستراليا ينضم إلى فريق روزيسكي

أعلن نادي سبارتا براغ التشيكي عن تعاقده مع الأسترالي أوير مابيل قادمًا من قادش الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية.

ووقّع مابيل على عقدٍ يربطه بـ سبارتا لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

ويحتوي العقد على بند إمكانية الشراء بنهاية الموسم بعد فترة غير ناجحة في صفوف قادش.

✍️ NEW PLAYER | Sparta's fourth winter signing is Australian national team player 𝑨𝒘𝒆𝒓 𝑴𝒂𝒃𝒊𝒍 🇦🇺 The 27-year-old midfielder comes to Letná on loan with an option from the Spanish La Liga, where he played for Cádiz 📝 ➡️ https://t.co/yke4HYiiPc pic.twitter.com/fvXBv3RrP1 — AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) January 4, 2023

وصرّح توماس روسيكي المدير الرياضي لـ سبارتا: "أوير جناح مجتهد ويجيد المراوغة في المواقف الفردية".

وأضاف: "لديه خبرة في المباريات الدولية وارتدى قميص أستراليا كما ظهر في المسابقات الأوروبية".

وأشار: "إنه لاعب جماعية ويمتلك عقلية انتصارية. المدرب يعرفه لأنهما عملا سويًا في ميدتلاند".

💬 ROSICKÝ | „Awer is an attacking winger, a hard-working player who can play one-on-one. He has experience from international games and is a team player with a winning mentality. The coach knows him well because they spent some time together in Midtjylland.“ pic.twitter.com/PyrcWEmNF8 — AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) January 4, 2023

وسبق أن أشرف بريان بريسكه المدير الفني لـ سبارتا على مابيل خلال فترتهما في ميدتلاند الدنماركي.

وانضم مابيل إلى قادش مطلع الموسم الجاري، لكنه لم يخض إلا 6 مباريات هذا الموسم بواقع 240 دقيقة، لم يسجل أو يصنع خلالها.

وتألق مابيل سابقًا مع ميدتلاند وخاض في صفوفه 146 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 30، وفاز معه بالدوري والكأس.

الجناح الأسترالي الدولي لعب سابقًا في أديلايد يونايتد، كما مر عبر باكوس فيريرا البرتغالي، وقاسم باشا التركي، على سبيل الإعارة من ميدتلاند.

ويمتلك مابيل 31 مباراة دولية مع منتخب أستراليا، سجّل خلالها 8 أهداف.

وتألق مابيل في كأس آسيا 2019 وسجل هدفين، كما شارك في مباراتين كبديل في كأس العالم 2022.

ووُلد مابيل في مخيم لاجئين في كينيا لعائلة من جنوب السودان، وقضى هناك 10 سنوات قبل أن يهاجر إلى أستراليا.

ويحتل سبارتا براغ المركز الثالث في الدوري التشيكي برصيد 32 نقطة من 16 مباراة.