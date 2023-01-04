الرياضية السعودية: 3 شروط لمشاركة رونالدو مع النصر

يحتاج النصر السعودي لتطبيق 3 شروط من أجل الظهور الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق.

ويلعب النصر ضد الطائي، غدا الخميس ضمن الجولة 12 من منافسات دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن النصر يحتاج لتطبيق 3 شروط لتسجيل رونالدو ضمن صفوفه.

الشرط الأول

الصحيفة السعودية أوضحت أن النصر يحتاج للتخلص من أحد لاعبيه الأجانب بعدما وصل عددهم إلى 9 بضم رونالدو.

وتنص لوائح الدوري السعودي على تسجيل 8 لاعبين أجانب بقائمة كل فريق على أن يدخل 7 لاعبين فقط قائمة المباريات.

وأوضحت التقارير أن النصر يدرس العروض المقدمة للثنائي، الكاميروني فينسنت أبو بكر والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لرحيل أحدهما.

الشرط الثاني

وأشارت التقارير إلى أن النصر عليه استلام إشعار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتسديد المستحقات المتأخرة على النادي وفك إيقافه عن التسجيل.

واوضحت التقارير أن النصر نجح بالفعل في تسديد مستحقات البرازيل جوليانو دي باولا لاعب الفريق السابق، كما أنهى أزمة مستحقات نادي جونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بشأن صفقة التعاقد مع كيم جين سو.

الشرط الثالث

يتعلق الشرط الثالث بوصول البطاقة الدولية لكريستيانو رونالدو التي ستحرمه من مواجهة الطائي حال كانت مرفقة بعقوبة الغيقاف مباراتين التي وقعت عليه في إنجلترا.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر الماضي إيقاف كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق لمدة مباراتين.

وكان رونالدو قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم هاتف أحد مشجعي إيفرتون في مباراة أقيمت على ملعب جوديسون بارك وانتهت بفوز أصحاب الأرض على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.

وفتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا في الواقعة التي حدثت خلال شهر إبريل الماضي.

وقرر الاتحاد الإنجليزي رفض دفاع رونالدو عن نفسه بعد أن اتضح إليهم أن المشجع لم يتسبب في تشكيل خطر على النجم البرتغالي ليتم إيقافه لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني.

رونالدو كان قدم اعتذارا للمشجع عقب نهاية المباراة ودعاه لحضور مباراة في أولد ترافورد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.