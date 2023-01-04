في مباراة غائبة منذ 20 عاما.. أتليتكو بالقوة الضاربة يعبر أوفييدو في كأس إسبانيا

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 23:16

كتب : FilGoal

ريال أوفييدو - أتليتكو مدريد

تأهل أتليتكو مدريد إلى دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بفوزه على مضيفه ريال أوفييدو فريق القسم الثاني بهدفين دون رد في ملعب كارلوس تارتييري.

وسجّل أتليتكو مدريد هدفيه بواسطة ماركوس يورينتي وبابلو باريوس.

وتعد تلك المواجهة هي الأولى بين الفريقين منذ مايو 2002 عندما فاز أتليتكو مدريد 3-2 في ملعب ريال أوفييدو بدوري القسم الثاني الإسباني.

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ودخل دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد المباراة بأسلحته الثقيلة، مستغلًا توديعه المسابقات الأوروبية وتفرغه للمنافسة على كأس ملك إسبانيا.

أتليتكو افتتح التسجيل بعد مرور 24 دقيقة بواسطة يورينتي بتسديدة يسارية من لمسة واحدة بعد تمريرة رائعة من المتألق أنطوان جريزمان.

وفي الشوط الثاني قتل أتليتكو مدريد المباراة قبل 7 دقائق على النهاية بهدف البديل الشاب باريوس الذي سجّل للمباراة الثانية على التوالي في الكأس مستغلًا تمريرة آنخل مارتين كورّيا بطل العالم.

وفي مباراة أخرى، تأهل ريال مايوركا بصعوبة، بفوزه على مضيفه بونتيفيدرا فريق القسم الثالث بهدفين دون رد بعد التمديد لوقتٍ إضافي في ملعب باسارون.

وصمد بونتيفيدرا حتى الدقيقة 97 عندما سجّل البديل أبدون براتس هدف التقدم بصناعة البديل الآخر فيدات موريكي.

اللاعبان تبادلا الأدوار في الدقيقة 104، فصنع أبدون وسجّل موريكي، ليقتل مايوركا اللقاء.

وانضم أتليتكو مدريد وريال مايوركا إلى المتأهلين سلفًا: إشبيلية، وريال سوسيداد، إسبانيول، وفالنسيا، وفياريال، وريال مدريد، وسبتة، وسبورتنج خيخون، وليفانتي في دور الـ 16 للمسابقة.

كأس ملك إسبانيا أتليتكو مدريد ريال مايوركا
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