"عام آخر بين الذهب".. الهلال السعودي يجدد عقد علي البليهي
الأربعاء، 04 يناير 2023 - 23:11
كتب : محمود حمدي
"عام آخر بين الذهب" هكذا أعلن نادي الهلال السعودي تجديد عقد المدافع الدولي علي البليهي.
علي آل بليهي
النادي : السعودية
وكان من المفترض أن ينتهي عقد البليهي مع نادي الهلال بنهاية الموسم الجاري.
وكشف الهلال عن استمرار البليهي ضمن صفوفه حتى نهاية الموسم المقبل (2023-2024).
البليهي انضم لصفوف الهلال في صيف 2017 قادما من صفوف الفتح.
وشارك صاحب الـ33 عاما في 142 وسجل 15 هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.
وتوج البليهي مع الهلال بلقبين لدوري أبطال آسيا و4 ألقاب للدوري السعودي ولقب لكأس الملك وآخر لكأس السوبر.
وعلى المستوى الدولي لعب البليهي مع منتخب السعودية 36 مباراة وشارك خلال 4 مباريات بمنافسات كأس العالم.
📸 عام آخر بين الذهب 😍💙#الهلال pic.twitter.com/DTbUCV1r3A— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 4, 2023
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