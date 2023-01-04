"عام آخر بين الذهب".. الهلال السعودي يجدد عقد علي البليهي

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 23:11

كتب : محمود حمدي

علي البليهي

"عام آخر بين الذهب" هكذا أعلن نادي الهلال السعودي تجديد عقد المدافع الدولي علي البليهي.

علي آل بليهي

النادي : السعودية

الهلال

وكان من المفترض أن ينتهي عقد البليهي مع نادي الهلال بنهاية الموسم الجاري.

وكشف الهلال عن استمرار البليهي ضمن صفوفه حتى نهاية الموسم المقبل (2023-2024).

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البليهي انضم لصفوف الهلال في صيف 2017 قادما من صفوف الفتح.

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وشارك صاحب الـ33 عاما في 142 وسجل 15 هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.

وتوج البليهي مع الهلال بلقبين لدوري أبطال آسيا و4 ألقاب للدوري السعودي ولقب لكأس الملك وآخر لكأس السوبر.

وعلى المستوى الدولي لعب البليهي مع منتخب السعودية 36 مباراة وشارك خلال 4 مباريات بمنافسات كأس العالم.

نادي الهلال الدوري السعودي
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