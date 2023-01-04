انتفاضة الأسد المغربي.. هاتريك النصيري يقود إشبيلية للدور التالي في كأس ملك إسبانيا

تأهل إشبليية إلى دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بفوزه العريض على مضيفه ليناريس ديبورتيفو فريق القسم الثالث بخمسة أهداف دون رد في ملعب ليناريخوس.

وتألق المغربي يوسف النصيري وسجّل 3 أهداف، فيما سجّل إيريك لاميلا هدفًا، وسجّل لوسيانو سكوادروني هدفًا بالخطأ في مرماه.

وكرر إشبيلية فوزه على نفس المنافس بنفس النتيجة في نفس الملعب بنفس البطولة عام 1974، والتي كانت وقتها أول مباراة يفوز بها إشبيلية 5-0 في تاريخه بكرة القدم الاحترافية.

إشبيلية انتظر حتى الدقيقة 37 ليفتتح التسجيل بواسطة النصيري الذي أضاف الثاني سريعًا في الدقيقة 40.

🎥 الهدف الأول عن طريق يوسف النصيري ⚽️ ليناريس ديبورتيفو 0 × 1 إشبيلية ⁧#كأس_ملك_إسبانيا⁩ | #SSC pic.twitter.com/xi4YJg7CI6 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 4, 2023

🎥 الهدف الثاني عن طريق يوسف النصيري ⚽️ ليناريس ديبورتيفو 0 × 2 إشبيلية ⁧#كأس_ملك_إسبانيا⁩ | #SSC pic.twitter.com/PTp9SCqzCx — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 4, 2023

في الشوط الثاني ابتعد إشبيلية بالنتيجة عندما سجل سكوادروني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 57.

🎥 الهدف الثالث لإشبيلية ⚽️ ليناريس ديبورتيفو 0 × 3 إشبيلية ⁧#كأس_ملك_إسبانيا⁩ | #SSC pic.twitter.com/Rlz9CsUuJQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 4, 2023

ثم سجل لاميلا هدفا رابعا في الدقيقة 69، قبل أن يكتمل هاتريك النصيري في الدقيقة 74.

🎥 الهدف الرابع لإشبيلية ⚽️ ليناريس ديبورتيفو 0 × 4 إشبيلية ⁧#كأس_ملك_إسبانيا⁩ | #SSC pic.twitter.com/JBDbO7MVjA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 4, 2023

🎥 الهدف الخامس عن طريق يوسف النصيري ⚽️ ليناريس ديبورتيفو 0 × 5 إشبيلية ⁧#كأس_ملك_إسبانيا⁩ | #SSC pic.twitter.com/PDqNzRSrQH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 4, 2023

وسجل النصيري أول ثلاثية له في مسيرته بمباراة خارج ملعب فريقه.

وبصم المهاجم المغربي اليوم فقط على نفس عدد أهدافه مع إشبيلية في آخر 248 يومًا.

وفي مباراة أخرى، عبر ريال سوسيداد إلى الدور التالي بفوزه على مضيفه لوجرونيس فريق القسم الثالث بهدف دون رد في ملعب لاس جاوناس.

وسجل الشاب روبيرت نافارو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

🎥 الهدف الأول لريال سوسيداد عن طريق روبرت نافارو ⚽️ لوغرونييس 0 × 1 ريال سوسيداد ⁧#كأس_ملك_إسبانيا⁩ | #SSC pic.twitter.com/ezhbn6tFRi — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 4, 2023

وسجّل نافارو هدفه الثالث في كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، إذ هز الشباك في الدور الأول أمام كازاليجاس، وهدفًا آخر أمام كوريا في الدور الثاني.

وانضم إشبيلية وريال سوسيداد إلى أندية إسبانيول، وفالنسيا، وفياريال، وريال مدريد، وسبتة، وسبورتنج خيخون، وليفانتي في دور الـ 16 للمسابقة.