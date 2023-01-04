محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والداخلية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبيرج أسماء حكام مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

ويدير محمود ناجي مباراة الزمالك ضد الداخلية التي تقام في استاد القاهرة.

ويعاونه كل من محمد محمود لطفي وأحمد عبد الغني، وإبراهيم محمد إبراهيم حكما رابعا.

والثنائي محمد الصباحي ومحمود عبد السميع للفيديو.

وأدار محمود ناجي المباراة قبل السابقة للزمالك في الدوري والتي فاز فيها على حرس الحدود برباعية دون رد.

بينما لم يتولى إدارة أي مباراة للداخلية هذا الموسم.

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، ويأتي الداخلية في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط.