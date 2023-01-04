بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن موعد ومكان إقامة قرعة كأس العالم للأندية

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 22:08

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بالفوز على الهلال في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي موعد ومكان إقامة كأس العالم للأندية 2023.

ويشارك الأهلي المصري في منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير والمقرر إقامتها في المغرب.

وكشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إقامة قرعة كأس العالم للأندية يوم 13 يناير الجاري في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم في مدينة الرباط.

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ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

ويشارك ممثل مصر في البطولة بصفته وصيف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الوداد بصفته بطل القارة.

ولا تسمح لوائح فيفا بمشاركة فريقين من نفس الدولة، وحال كان بطل دوري الدولة المستضيفة هو بطل القارة يشارك وصيف القارة.

وتأكد خوض الأهلي مباراة الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزلاندي يوم الأربعاء 1 فبراير المقبل.

ويتأهل فريقا فلامينجو البرازيلي وريال مدريد الإسباني مباشرة إلى نصف النهائي والمقرر إقامته يومي 7 و8 فبراير المقبل.

وحال تأهل الأهلي إلى الدور الثاني سيلعب أمام أحد فرق الهلال السعودي والوداد المغربي وسياتل الأمريكي، بينما يتواجه الفريقان المتبقيان في المباراة الأخرى.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية في منافسات آخر نسختين من بطولتي كأس العالم للأندية.

وجاءت الفرق المشاركة في البطولة كالآتي:

- الوداد (مستضيف البطولة)

- الأهلي المصري (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

- ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا)

- فلامينجو البرازيلي (بطل كأس كوبا ليبرتادوريس)

- الهلال السعودي (ممثل آسيا لعدم انتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا)

- سياتل الأمريكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف)

- أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا)

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