محمود البنا حكما لمباراة إنبي والأهلي
الأربعاء، 04 يناير 2023 - 22:03
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبيرج أسماء حكام مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.
ويدير محمود البنا مباراة إنبي ضد الأهلي التي تقام في ملعب المقاولون العرب.
ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وعمر فتحي، ووليد عبد الرازق حكما رابعا.
والثنائي وائل فرحان وهاني العراقي للفيديو.
وأدار محمود البنا مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم أمام الاتحاد السكندري وفاز الأحمر بثلاثية دون رد.
ولم يتولى إدارة أي مباراة لفريق إنبي حتى الآن.
الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، ويأتي إنبي في المركز 14 برصيد 10 نقاط.
نرشح لكم
الكومي: سنتمم الصفقة التبادلية مع المصري.. ولا نمانع رحيل عبد الرحمن مجدي محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والداخلية بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن موعد ومكان إقامة قرعة كأس العالم للأندية مدير أعمال تاكيس لـ في الجول: نملك عرضا مصريا من ناد جماهيري في الجول يكشف سبب غياب شيكابالا ويوسف نبيه عن مواجهة الداخلية قائمة الزمالك - غياب يوسف أسامة وشيكابالا أمام الداخلية.. وعودة شلبي بيراميدز يعلن رحيل تاكيس جونياس مصدر مقرب من يعقوبو لـ في الجول: لا نعرف مصير انتقاله لـ الأهلي بعد إعادة الفحص الطبي