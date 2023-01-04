محمود البنا حكما لمباراة إنبي والأهلي

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 22:03

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - الأهلي ضد إنبي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبيرج أسماء حكام مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

ويدير محمود البنا مباراة إنبي ضد الأهلي التي تقام في ملعب المقاولون العرب.

ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وعمر فتحي، ووليد عبد الرازق حكما رابعا.

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والثنائي وائل فرحان وهاني العراقي للفيديو.

وأدار محمود البنا مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم أمام الاتحاد السكندري وفاز الأحمر بثلاثية دون رد.

ولم يتولى إدارة أي مباراة لفريق إنبي حتى الآن.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، ويأتي إنبي في المركز 14 برصيد 10 نقاط.

الأهلي إنبي الدوري المصري محمود البنا
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