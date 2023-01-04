مدير أعمال تاكيس لـ في الجول: نملك عرضا مصريا من ناد جماهيري

يملك المدرب اليوناني تاكيس جونياس عرضا من الدوري المصري عقب رحيله عن تدريب بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن إدارة بيراميدز أنهت التعاقد مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس بالتراضي بعد جلسة جمعت الطرفين.

وقال أحمد حازم وكيل تاكيس جونياس لـ: " تم الاتفاق مع بيراميدز على إنهاء العلاقة بالتراضي بين الطرفين بعد اجتماع تم اليوم الأربعاء".

وكشف "تاكيس يملك عرضا محليا من نادي جماهيري إضافة لعروض خارجية وسيدرس الأنسب له قبل تحديد وجهته المقبلة".

وخسر بيرامديز من الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

ويتجه بيراميدز لاختيار مدرب أجنبي جديد في حالة إقالة المدرب اليوناني وهناك أكثر من مرشح لخلافته في الفريق.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن كل من باتريس كارتيرون ومعين الشعباني وحسين عموتة وجايمي باتشيكو يعدوا من أبرز المرشحين لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلفا لتاكيس جونياس.

يعد حسين عموتة مدرب الوداد السابق من ضمن المرشحين لتدريب بيراميدز خلفا لتاكيس جونياس.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.

وتولى جونياس تدريب بيراميدز منذ شهر إبريل الماضي في ولايته الثانية وقاد الفريق في 39 مباراة وخلالهم حقق الفوز في 24 مباراة وتعادل في 5 وخسر 11 مباراة.

وسبق وأن قاد جونياس تدريب بيراميدز في ولايته الأولى منتصف الموسم قبل الماضي خلفا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا. قادهم في 12 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة.