السابع على التوالي.. يسارية ميليك القاتلة تخطف فوزا ثمينا لـ يوفنتوس أمام كريمونيزي

فاز يوفنتوس على مضيفه كريمونيزي بهدفٍ دون رد في ملعب جيوفاني زيني، بالجولة 16 للدوري الإيطالي.

وسجّل أركاديوش ميليك هدف يوفنتوس الوحيد في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الثاني، و7 نقاط عن نابولي المتصدر الذي لم يخض مباراته هذه الجولة بعد.

فيما تجمّد رصيد كريمونيزي عند 7 نقاط في المركز 19 -قبل الأخير- وازداد موقفه صعوبة.

وحقق يوفنتوس الفوز السابع على التوالي في الدوري، إذ لم يفرّط في أي نقاط منذ خسارته أمام ميلان يوم 8 أكتوبر الماضي.

بينما عاد كريمونيزي للخسائر بعد أن تعادل آخر 3 مباريات في الدوري الإيطالي.

دفع أليجري بالبولندي أركاديوش ميليك في خط الهجوم وحيدًا، مع إبقاء فيديريكو كييزا ومويس كين على مقاعد البدلاء.

كما يشارك فويتشيك تشيزني أساسيًا رغم الشكوك التي حامت حول ظهوره بسبب إصابة في الرقبة.

ويتواجد بطل العالم لياندرو باريديس على مقاعد البدلاء، بينما يشارك مواطنه ماتياس سولي في الجهة اليمنى بطريقة 3-6-1.

يوفنتوس كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 18 برأسية البرازيلي بريمير، لكن كرته جاورت القائم بغرابة.

هجمات الضيوف تواصلت، فأطلق الأرجنتيني ماتياس سولي تسديدة قوية تصدى لها الحارس في الدقيقة 20.

في الشوط الثاني تدخّل المدرب أليجري ودفع بالثنائي فيديريكو كييزا ومويس كين، بدلًا من سولي ونيكولو فايولي.

أليجري تدخّل مجددًا ودفع بـ باريديس ورابيو بدلًا من ويستون ماكيني وفابيو ميريتي بالدقيقة 67.

يوفنتوس كاد أن يتلقى الصدمة في الدقيقة 69 بتسديدة النيجيري سيريل ديسيرز التي ارتدت من القائم.

تشيزني من جانبه تدخّل في الدقيقة 79 ليتصدى لتصديدة إيمانويلي فاليري ويحافظ على نظافة شباك البيانكونيري.

يوفنتوس عاش وضعًا حرجًا في الدقائق الأخيرة عندما سدد الغاني فيليكس أفينا جيان كرة ارتدت من القائم مجددًا.

أليجري استهلك ورقته البديلة الأخيرة ودفع بالإنجليزي صامويل إلينج جونيور بدلًا من فيليب كوستيتش قبل 5 دقائق على نهاية المباراة.

هدف قاتل

في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، انبرى ميليك لركلة حرة مباشرة وسددها بنجاح ليهز شباك أصحاب الأرض ويسجل هدف الانتصار القاتل.

ليسجل مهاجم نابولي السابق هدفه رقم 4 من ركلة حرة مباشرة في مسيرته بالدوري الإيطالي.

كما رفع ميليك رصيده إلى 5 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم، والسابع عمومًا في مختلف المسابقات.

ليخرج يوفنتوس بنقاط ثمينة ويواصل سلسلة انتصاراته الرائعة.