كرة يد - استعدادا لـ بطولة العالم.. منتخب مصر إلى نهائي دورة فرنسا الدولية

تغلب منتخب مصر لرجال كرة اليد على التشيك ضمن منافسات دورة فرنسا الدولية.

وتأهل الفراعنة إلى نهائي دورة فرنسا الدولية ضمن آخر الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل في السويد وبولندا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب فرنسا في السابعة من مساء السبت المقبل في ختام دورة فرنسا الدولية، على أن تتوجه البعثة مباشرة إلى السويد الأربعاء المقبل للمشاركة في بطولة العالم.

وحقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 33-30 على التشيك ضمن منافسات نصف نهائي دورة فرنسا الدولية.

ويستعد منتخب مصر لكرة اليد لخوض منافسات بطولة العالم ومن المقرر أن يتم استبعاد اثنين من لاعبي قائمة الفريق قبل المونديال.

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كالآتي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد علي (سينفين الإسباني).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك) – عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد خيري (الأهلي) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادي خليل (الزمالك).

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة من بطولة العالم بجوار منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا.

ويتأهل أول ثلاثة فرق من المجموعة إلى الدور الرئيسي بجوار الفرق المتأهلة من المجموعة الثامنة والتي تضم منتخبات الدنمارك وبلجيكا والبحرين وتونس.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في بطولة العالم يوم 13 من شهر يناير الجاري بمواجهة قوية أمام كرواتيا.