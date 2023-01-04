كرة يد - استعدادا لـ بطولة العالم.. منتخب مصر إلى نهائي دورة فرنسا الدولية

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 21:46

كتب : FilGoal

يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

تغلب منتخب مصر لرجال كرة اليد على التشيك ضمن منافسات دورة فرنسا الدولية.

وتأهل الفراعنة إلى نهائي دورة فرنسا الدولية ضمن آخر الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل في السويد وبولندا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب فرنسا في السابعة من مساء السبت المقبل في ختام دورة فرنسا الدولية، على أن تتوجه البعثة مباشرة إلى السويد الأربعاء المقبل للمشاركة في بطولة العالم.

أخبار متعلقة:
كرة يد - مواعيد مباريات مصر في بطولة العالم كرة يد - استبعاد الطيار من قائمة مصر في بطولة العالم.. وظهور شادي خليل كرة يد - تحديد موعد مواجهتي الأهلي والزمالك في دوري المحترفين كرة يد - أحمد الأحمر: لم يتواصل أحد معي لتمثيل المنتخب بعد إصابة يحيى خالد

وحقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 33-30 على التشيك ضمن منافسات نصف نهائي دورة فرنسا الدولية.

ويستعد منتخب مصر لكرة اليد لخوض منافسات بطولة العالم ومن المقرر أن يتم استبعاد اثنين من لاعبي قائمة الفريق قبل المونديال.

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كالآتي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد علي (سينفين الإسباني).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك) – عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد خيري (الأهلي) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادي خليل (الزمالك).

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة من بطولة العالم بجوار منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا.

ويتأهل أول ثلاثة فرق من المجموعة إلى الدور الرئيسي بجوار الفرق المتأهلة من المجموعة الثامنة والتي تضم منتخبات الدنمارك وبلجيكا والبحرين وتونس.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في بطولة العالم يوم 13 من شهر يناير الجاري بمواجهة قوية أمام كرواتيا.

كرة يد منتخب مصر فرنسا الدولية
نرشح لكم
كرة يد - استبعاد الطيار من قائمة مصر في بطولة العالم.. وظهور شادي خليل كرة يد - تحديد موعد مواجهتي الأهلي والزمالك في دوري المحترفين كرة يد - أحمد الأحمر: لم يتواصل أحد معي لتمثيل المنتخب بعد إصابة يحيى خالد كرة يد - في غياب هنداوي ويحيى خالد.. باروندو يعلن قائمة مصر لمعسكر رومانيا قبل بطولة العالم كرة يد - الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات في دوري السيدات كرة يد – الأهلي يكشف الموعد النهائي لبطولة إفريقيا الأندية أبطال الكؤوس كرة يد – منتخب مصر يتعادل مع قطر وديا استعدادا لكأس العالم كرة يد – مصدر من منتخب مصر يكشف موقف أحمد الأحمر من التواجد في كأس العالم
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: فحوصات جديدة لـ يعقوبو الخميس.. واقتراح بحل وسط 2 دقيقة | الكرة المصرية
توتنام يستعيد الانتصارات برباعية في كريستال بالاس.. وكين على بعد هدفين من الهداف التاريخي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهزيمة الأولى في الدوري.. نابولي يتعطل بعد 11 انتصار على التوالي بخسارة أمام إنتر 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
للتخلص من كابوس قادش.. نجم أستراليا ينضم إلى فريق روزيسكي 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: 3 شروط لمشاركة رونالدو مع النصر 27 دقيقة | الوطن العربي
الكومي: سنتمم الصفقة التبادلية مع المصري.. ولا نمانع رحيل عبد الرحمن مجدي 29 دقيقة | الكرة المصرية
في مباراة غائبة منذ 20 عاما.. أتليتكو بالقوة الضاربة يعبر أوفييدو في كأس إسبانيا 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
"عام آخر بين الذهب".. الهلال السعودي يجدد عقد علي البليهي 48 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين