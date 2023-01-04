في الجول يكشف سبب غياب شيكابالا ويوسف نبيه عن مواجهة الداخلية

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 21:34

كتب : إبراهيم رمضان

هدف يوسف أسامة نبيه - الزمالك × الإسماعيلي

يغيب يوسف أسامة نبيه عن مباراة الزمالك أمام الداخلية والمقرر لها في السابعة مساء غدا الخميس.

وأعلن نادي الزمالك قائمة الفريق بقيادة جوسفالدو فيريرا وشهدت غياب يوسف نبيه ومحمود شيكابالا.

وعلم FilGoal.com أن غياب شيكابالا بسبب إجهاد في العضلة بينما يوسف نبيه بسبب معاناة اللاعب من تورم في الفم.

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وتسببت آلام الفم في استبعاد اللاعب من مواجهة الداخلية ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري.

بينما شعر شيكابالا بإجهاد في العضلة خلال التدريبات وفضل الجهاز الفني إراحته في مواجهة الداخلية.

وخاض يوسف نبيه تسع مباريات في مسابقة الدوري ونجح في تسجيل أربعة أهداف.

كما شارك نبيه في ثلاث مباريات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وسجل هدفا وحيدا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري عقب 11 جولة برصيد 24 نقطة.

ويبتعد الزمالك عن الصدارة بثلاث نقاط عن الأهلي.

وتعرض الزمالك للهزيمة الأولى في مسابقة الدوري بالجولة الماضية أمام أسوان والتي انتهت بفوز الأزرق بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب الزمالك أمام الداخلية على استاد القاهرة في السابعة من مساء غدا الخميس.

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد ثماني نقاط من فوز وخمس تعادلات.

الدوري المصري الزمالك يوسف أسامة نبيه
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