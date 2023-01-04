قائمة الزمالك - غياب يوسف أسامة وشيكابالا أمام الداخلية.. وعودة شلبي

الأربعاء، 04 يناير 2023 - 21:17

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك × الإسماعيلي

يغيب يوسف أسامة عن قائمة الزمالك خلال مباراة الداخلية في الدوري.

ويلعب الزمالك ضد الداخلية في الجولة 12 من الدوري المصري في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وكذلك يغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن الزمالك في المباراة.

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بينما عاد الثنائي مصطفى شلبي وسيف جعفر لقائمة الأبيض.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

الدفاع: محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

الوسط: محمد أشرف – عمرو السيسي – نبيل عماد – إمام عاشور – سيف جعفر – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – سيد عبد الله

الهجوم: سيف الدين الجزيري – سامسون أكينيولا

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، ويأتي الداخلية في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط.

الزمالك الداخلية الدوري المصري شيكابالا
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